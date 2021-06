Direct - le concert des SuperSoul Brothers & Le temps d'une étincelle à Serres-Castet

Ce mercredi 9 juin, avec la nouvelle étape du déconfinement qui repousse le couvre feu à 23 heures, France Bleu Béarn Bigorre organise un concert à Serres-Castet. Sur la scène du théâtre Alexis Peyret 2 groupes palois : les SuperSoul Brothers & Le temps d'une étincelle. Une soirée musicale à suivre en direct dès 18h précédée par une émission dans les coulisses dès 16h pour vous faire vivre les derniers préparatifs.

16h-18h en compagnie d'Anna Luciani vivez les coulisses de la préparation de ce concert

18h10 - 19h, Le temps d'une étincelle

Le groupe Le temps d’une étincelle vous emmène dans son univers "doux amer, épicé et métissé"... Des chansons au cordeau, à la rime riche, qui invitent à la danse. Vous allez vous laissez emporter par les chansons du groupe Le temps d’une étincelle. Des chansons qui mêlent humour et mélancolie, une invitation au voyage qui réinvente le quotidien. Avec Le temps d'une étincelle, le ukulélé rencontre l’harmonica, les voix, les percussions et les guitares. Des rythmes chaloupés, pour des chansons intimes. Un univers plein de contrastes et d'énergie, qui invite à la danse et au partage.

19h - 20h30, The SuperSoul Brothers

The SuperSoul Brothers, ce sont de six musiciens qui perpétuent l'esprit et l'incroyable énergie de la soul dans la pure tradition des années 60. La musique de The SuperSoul Brothers est un mélange authentique et énergique de soul, de rhythm & blues et de funk. Le groupe, est amoureux de la scène, et propose un show à l'américaine dans le style des Blues Brothers. Le groupe palois vient de signer un album avec un prestigieux label Dixiefrog.