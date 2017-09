DIRECT - Suivez la parade des Grandes Voiles du Havre

VIDÉO - Suivez en direct la parade des voiliers en clôture des Grandes Voiles du Havre ce dimanche.

Les voiliers invités au Havre depuis jeudi pour les Grandes Voiles quittent la ville portuaire ce dimanche entre 7h et 11h30. Leur passage est commenté depuis le Port Center, entre le Quai de Southampton et le Quai des Abeilles. Ils se dirigent vers la plage et vont parader jusqu'au Cap de la Hève. la parade durera jusqu'à 11h30.

Suivez la parade des Grandes Voiles en direct ci-dessous et sur la page Facebook de France Bleu Normandie à partir de 8h (retrouvez plus bas l'ordre de passage des voiliers).