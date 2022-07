DIRECT VIDEO - le 1er réveil du Roi Léon aux Fêtes de Bayonne 2022

Après la cérémonie d'ouverture où le Roi Léon a salué la foule des festayres et assisté au lancer des clés, c'est aujourd'hui jeudi la journée des enfants et le premier réveil du monarque pour ces Fêtes de Bayonne 2022. Bien longtemps que jeunes et moins jeunes festayres massés place de la Liberté n'ont pas scandé "debout, debout Léon !" Avant que le souverain apparaisse au balcon de la mairie de Bayonne, il y aura le défilé de sa cour avec la favorite, la gouvernante, le médecin, le maréchal, le chocolatier et bien sûr le fou du roi dans les rues de Bayonne.

Aux douze coups de midi, sa majesté devrait ouvrir un œil et saluer la foule des festayres qui de joie va chanter en chœur la célèbre chanson du Roi Léon.

Le réveil du Roi Léon, un événement à suivre en direct vidéo dès 11h50 depuis la place de la Liberté de Bayonne.