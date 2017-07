Direct Vidéo : le corso lumineux des Fêtes de Bayonne

Suivez en live vidéo le corso lumineux des Fêtes de Bayonne avec ses chars et ses bandas samedi et dimanche dès 22h30.

Le corso lumineux des Fêtes de Bayonne avec ses chars et les bandas est à vivr e en direct vidéo ce samedi et dimanche soir dès 22h30. Le parcours du défilé passe par le boulevard Alsace Lorraine, le pont St Esprit et fait le tour de la mairie. Pour cette édition 2017, 8 chars préparés par 8 associations sur le thème des grands événements festifs mondiaux.

Direct vidéo, le corso des Fêtes de Bayonne

Ce live vidéo est à suivre dès 22h30 sur cette page, en attendant le début de ce direct, présentation de ce corso par Gérard Irribaren.

Les chars du corso 2017 des Fêtes de Bayonne

Mardi Gras New Orléans par l' Entente Castillon

England's Médiéval par le Grand Hargous

Carnaval de Rio présenté l'association Bayonne Nord

Nouvel an chinois par l'association Pena Baiona

Fête de la bière de Munich présenté par Euskaldun Buruak

Carnaval de Venise par Zumbaiona

Festival international de country par le Club Léo Lagrange

Saint Patrick pour Les Amis de Mouguerre

► le programme de la journée du samedi aux Fêtes de Bayonne