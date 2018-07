En live vidéo, suivez le corso lumineux des Fêtes de Bayonne avec ses 10 chars et ses bandas samedi et dimanche dès 22h30.

Bayonne, France

Présent aux Fêtes de Bayonne depuis 1932, le corso lumineux avec ses 10 chars et les bandas qui les accompagnent est à vivre en direct vidéo ce samedi et dimanche soir dès 22h30.

Direct vidéo, le corso des Fêtes de Bayonne

Ce live vidéo est à suivre dès 22h30 sur cette page.

Les chars du corso 2018 des Fêtes de Bayonne

Préparés dans le hangar municipal Saint-Frédéric, les chars pour cette édition 2018 ont été façonnés sur thème de la bande dessinée.

Yakari, le petit indien par l' Entente Castillon

Le voyage de Gulliver par le Grand Hargous

Aladdin présenté l'association Bayonne Nord

Les tuniques bleues par l'association Pena Baiona

Lucky Luke présenté par Euskaldun Buruak

Papyrus par Zumbaiona

Tintin, objectif lune par le Club Léo Lagrange

Mickey Mouse pour Les Amis de Mouguerre

Le marsupilami présenté par la Maison Mathieu

Dragon Ball par Secours assistance

Le parcours 2018 du corso lumineux

Avec un périmètre payant pour les Fêtes de Bayonne, le parcours du corso lumineux a évolué pour cette édition 2018. Une fois sorti du pont Saint-Esprit, il ne prend plus la direction de la mairie, mais part à gauche via la rue Frédéric Bastiat. Puis demi-tour au square Léo Pouzac et enfin retour en direction de l'Hôtel de ville, qu'il va contourner cette année. A noter que le corso ne va pas jusqu'à la sous-préfecture de Bayonne mais passe derrière la mairie, juste avant la fête foraine.