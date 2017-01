Direct Vidéo : le Trophée Jean Rougié à Sarlat

En direct vidéo, suivez ce samedi dès 14h le Trophée Jean Rougié, un concours où huit jeunes cuisiniers venus de toute la France vont s'affronter pour réaliser deux plats à base de truffe et de foie gras.

Huitième édition pour le Trophée Jean Rougié samedi 14 janvier à Sarlat, un événement organisé dans la cadre de la fête de la truffe par l'Académie culinaire du foie gras et de la truffe de Sarlat.

Deux épreuves sont au programme des huit finalistes de ce concours, des jeunes cuisiniers venus de toute la France qui sont en baccalauréat professionnel option cuisine, BTS ou contrat d'apprentissage.

Top départ pour l'épreuve du froid au Trophée Jean Rougié #sarlat #fdlt2017 pic.twitter.com/zooSZzTcSR — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 14, 2017

8h45 - 11h45 : une pièce froide à base de foie gras et truffe

14h - 17h30 : une recette chaude à partir d’une fiche technique remise aux candidats 10 mn avant l’épreuve

Cette finale du Trophée Jean Rougié est présenté par Damien Duquesne, plus connu sous le nom de Chef Damien (un des créateurs du site 750g.com et du Salon du Blog Culinaire de Soissons) et Serge Vieira, chef 2 étoiles du restaurant éponyme à Chaudes Aigues, Bocuse d’Or 2005.

C'est un jury présidé par le chef 3 étoiles Michel Nave qui va désigner le grand vainqueur de cette compétition. Le public est lui aussi acteur puisqu'il peut voter par sms pour le coup de coeur du public, pour vous les internautes c'est grâce au formulaire ci-dessous. L'ensemble des votes public + internautes étant additionné pour désigner le gagnant du public.