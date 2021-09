DIRECT VIDÉO - Suivez l'hommage national à Jean-Paul Belmondo (à partir de 16h30)

Un hommage national est rendu à Jean-Paul Belmondo ce jeudi aux Invalides à 16h30. Cérémonie en présence d'Emmanuel Macron, qui prononcera l'éloge funèbre, devant la famille et les proches de Jean-Paul Belmondo. Des représentants du monde la culture et du sport, des membres du gouvernement seront également présents. En raison de l'immense popularité de l'acteur, décédé lundi à l'âge de 88 ans, l'Élysée et la famille ont décidé d'ouvrir les portes des Invalides vers 19h30, à l'issue de la cérémonie, à tous ceux qui souhaiteraient se recueillir devant le cercueil, qui restera dans la cour.

Suivez l'hommage national à Jean-Paul Belmondo sur France Bleu Paris

Regardez la cérémonie en direct