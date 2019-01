DIRECT - Vivez la Saint-Vincent tournante de Vézelay, comme si vous y étiez !

C'est parti pour la grande Saint-Vincent tournante de Bourgogne, à Vézelay, ce samedi et ce dimanche. Suivez le défilé des confréries vineuses de Bourgogne en direct sur www.francebleu.fr et sur notre page Facebook !

La grande Saint-Vincent tournante a lieu ce samedi et ce dimanche à Vézelay dans l'Yonne !

C'est l'un des plus forts moments de cette Saint-Vincent tournante : le défilé des confréries. Moment folklorique et traditionnel à la fois. En toge, les membres des confréries vineuses de Bourgogne défilent, au petit matin, à travers les vignes, une statue de Saint-Vincent sur les épaules. Plus de 600 personnes rendent ainsi hommage au saint patron des vignerons.

France Bleu Auxerre vous propose de vivre de ce défilé, en partenariat avec France 3, en direct sur nos pages Facebook de 7h30 à 9h00 ce samedi !

