Discrétion de mise à Sarlat autour du dernier Ridley Scott

Sarlat-la-Canéda, France

C'est parti ! Ridley Scott doit commencer à tourner ce vendredi les premières scènes de "The Last Duel" en Dordogne. L'équipe du film a déjà pris ses quartiers depuis plus d'une semaine à Sarlat-la-Canéda où des hôtels ont été privatisés. Mais dans la commune difficile de croire qu'un blockbuster est en préparation. Seul le balai des berlines trahit une certaine agitation. "On cherche, on cherche mais on n'a vu aucune star" s'attriste une habitante. "Il n'y a rien. C'est incroyable. Du coup, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. On ne voit rien" ajoute une autre habitante.

Une seule sortie dans un restaurant de la ville

La seule véritable sortie de l'équipe du film s'était mardi. Le réalisateur Ridley Scott et Matt Damon sont allés dîner dans un restaurant de la commune "la Couleuvrine". "C'était une réservation de table comme une autre, se souvient la patronne Stéphanie Martel. La surprise a été quand ils sont arrivés. Après, _on a servi comme d'habitude_. La seule différence, c'est que je ne demande pas à tous mes clients de prendre une photo avec moi. Après je n'ai aucune information croustillante à part une soirée à table normale et dans la bonne humeur."

"Ils restent secret quand on évoque le film"

Aucune indiscrétion donc sur le film ou les derniers préparatifs, il faut dire que tout est sous-contrôle à Sarlat. Les hôtels parlent peu, les figurants ont reçu la consigne de ne rien dire et les membres de l'équipe du film sont soumis à des accords de confidentialité qui sont bien respectés. Par exemple, le soir autour d'un verre "Chez Antoine" devenu un des lieux où se retrouve l'équipe du film, tout le monde tient sa langue. "On discute bien mais ils restent secret quand on évoque le film. Par exemple sur l'arrivée des stars, on leur avait demandé quand est-ce qu'elles allaient arriver. Mais ils n'ont pas répondu" remarque Antoine Guinot, le gérant de l’établissement.

Inutile d'attendre Ridley Scott ou Matt Damon à la sortie du Plaza Madeleine. Les deux stars sautent directement dans une berline par une porte sur le côté © Radio France - Théo caubel

Et le mystère autour des préparatifs de ce blockbuster devrait durer au moins jusqu'à la fin du tournage à Sarlat. Les équipes repartent début mars.