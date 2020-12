Le nouveau Star Wars sortira fin 2023

Un nouveau film se déroulant dans l'univers Star Wars, intitulé "Rogue Squadron", est prévu pour une sortie à la fin 2023 avec aux commandes la réalisatrice de "Wonder Woman 1984" Patty Jenkins , a annoncé Disney jeudi.

Une nouvelle génération de pilotes spatiaux

Rogue Squadron se déroulera dans le "futur de la galaxie" et suivra "une nouvelle génération de pilotes spatiaux qui gagneront leurs insignes et risqueront leurs vies", a dévoilé Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, société à l'origine de la légendaire saga lancée en 1977 et rachetée par Disney le numéro un mondial du divertissement.

Une femme au manette pour la première fois

Patty Jenkins, dont "Wonder Woman 1984" va sortir d'ici la fin du mois, sera la première femme à réaliser un long-métrage de la franchise Star Wars, qui sortira en salle pour Noël 2023. La réalisatrice a officialisé l’annonce sur Twitter en s’installant dans le cockpit de X-Wing.

Dix séries Star Wars et dix Marvel en développement

Disney a également annoncé plusieurs nouvelles séries estampillées Star Wars, dont deux dérivées de "The Mandalorian" et une consacrant le retour du célèbre Lando Calrissian qui développera les aventures du personnage joueur et beau parleur rendu célèbre par la première trilogie Star Wars. "Ces séries interconnectées, ainsi que de futures histoires, vont enflammer de nouveaux publics et ravir les plus passionnés de nos fans", a assuré Kathleen Kennedy, indiquant que toutes ces intrigues se rejoindraient pour un bouquet final "époustouflant".

Kareem Daniel, responsable de la distribution pour Disney, a annoncé que le géant du divertissement avait programmé dix séries Star Wars, dix séries se déroulant dans l’univers des super-héros Marvel, sans compter quinze séries Disney et autant de longs-métrages "dans les quelques années à venir". C’est d’abord Wanda Vision qui arrive le 15 janvier, avant Loki en mai, qui a été dévoilé dans une bande-annonce.