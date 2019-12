Disney permet à un patient en soin palliatifs de voir le dernier Star Wars avant la sortie en salles

C'est un beau cadeau, et une organisation titanesque de la firme Disney : permettre à un patient en soins palliatifs à l'hôpital de Rowans en Angleterre, de visionner le dernier opus de la saga Star Wars. "L'ascension de Skywalker", le 9ème film de la saga doit sortir le 18 décembre chez nous.

"Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible"

Ce patient, qui souhaite rester anonyme, a reçu la semaine dernière la visite d'un employé de Disney. Dans son ordinateur portable, une copie du dernier film, "qu'il attendait depuis 1977 (date de sortie du 1er épisode NDLR)".

Une immense joie pour ce fan de la première heure, qui a pu participer à une fête en son honneur, entouré de Stormtroopers, Jedis et autres personnages de l'univers Star Wars et qui n'a pas manqué de remercier les organisateurs et les personnels de l'hôpital : "Je voulais simplement remercier tous ceux qui ont rendu cela possible."

Dans cette situation difficile, vous avez permis de créer des souvenirs formidables et beaucoup de joie pour ma famille. - Le patient fan de Star Wars

L'interprète de Luke Skywalker, Mark Hamill, a commenté cette belle initiative : "Merci beaucoup à Robert Iger (Le PDG de Disney NDLR) et tout le monde chez Disney d'avoir rendu cela possible ! J'espère que le patient n'a pas seulement aimé le film, mais qu'il a aussi eu le plaisir de savoir qu'il l'a vu avant moi."

VIDÉO - La bande-annonce de Star Wars : L'ascension de Skywalker