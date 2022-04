Disneyland Paris fête ses 30 ans : retour sur trois décennies parfois mouvementées

Le parc Disneyland Paris fête mardi 12 avril son 30ème anniversaire. Si le succès commercial est incontestable avec des millions de visiteurs chaque année, le bilan financier est beaucoup plus mitigé.

Il était une fois, le 12 avril 1992, des milliers de visiteurs qui découvraient pour la première fois en France un parc d'attractions dédié à l'univers de Disney. Disneyland Paris, Euro Disney au moment de sa création, fête mardi 12 avril 2022 ses 30 ans. Installé à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), il est le quatrième parc ouvert par le célèbre groupe d'animation, après ceux de Californie, de Floride et du Japon.

Dès l'ouverture, le succès est au rendez-vous, avec près de 10 millions de visiteurs pour la première année d'exploitation. À l'origine le parc compte une trentaine d'attractions, mais il a dû s'étendre en permanence pour continuer d'attirer les Français et les touristes venus du monde entier. Les attractions ouvrent à la chaine : Space Mountain en 1995, le second parc à thème Walt Disney Studio en 2002, la Tour de la terreur en 2008, puis des attractions dédiées à Toy Story ou encore Ratatouille dans les années suivantes. Une zone consacrée aux super-héros Marvel ouvrira à l'été 2022, puis suivront des espaces La Reine des neiges et Star Wars.

Un gouffre financier

En 30 ans, le parc est devenu un très important bassin d'emploi avec ses 16 000 employés et ses travaux permanents. Mais cette grosse machine coûte très cher. Malgré les 375 millions de visiteurs en 30 ans, Disneyland Paris est un gouffre financier avec par exemple 705 millions d'euros de pertes nettes en 2015-2016, années plombées par les attentats. Le Covid-19 a ensuite fait replonger les comptes dans le rouge, avec des fermetures pendant de longs mois.

De son côté, la CGT critique l'organisation du travail dans l'entreprise après la signature d'un accord par les syndicats à l'été 2020. Le texte prévoit des heures de travail très flexibles, entre 4,5 et 9 heures par jour, avec parfois des horaires décalés. Mais ces protestations n'ont jamais perturbé le fonctionnement du parc, les actions restant marginales. Pour le groupe Disney, peu importe ces difficultés, il investit régulièrement des centaines de millions d'euros dans son parc qui restent une formidable vitrine pour la marque et pour ses films.