Disneyland Paris rouvre ce jeudi après sept mois de fermeture, en jauge réduite et avec masque obligatoire

Le parc de loisirs aurait pu rouvrir dès la semaine dernière, mais il s'est fait désirer encore un peu ! C'est finalement ce jeudi à 8h30 que Disneyland Paris va rouvrir ses portes, sept mois après avoir été contraint à la fermeture, en pleine deuxième vague. Cette semaine supplémentaire lui a permis de peaufiner l'accueil du public, en mettant au point un protocole sanitaire encore plus strict que pour la réouverture l'année dernière.

Malgré les annonces du gouvernement ce mercredi, le port du masque reste obligatoire dès 6 ans partout dans le parc : dans les files d'attente, les boutiques, les hôtels, les restaurants et dans les wagons des attractions. S'il n'y a pas besoin de pass sanitaire pour entrer, les clients sont invités à s'auto-tester avant de venir. Par ailleurs, la capacité d'accueil a été divisée par deux (28.000 visiteurs maximum quand Disneyland en accueille d'ordinaire 50.000 par jour).

De même, les câlins avec Mickey ou Pluto sont interdits jusqu'à nouvel ordre, mais les selfies restent possibles (il y a d'ailleurs de nouveaux stands photo un peu partout). Pour rassurer les clients aussi, Disneyland Paris propose une politique d'annulation spéciale. Il faut certes réserver, mais les billets sont annulables jusqu'à trois jours avant la date, et les réservations dans les hôtels sont modifiables et annulables jusqu'à sept jours même avant l'arrivée.

Et puis pendant tout ce temps, les salariés permanents n'ont pas chômé non plus dans le parc : la fermeture a permis de terminer d'installer deux nouvelles attractions, les Légendes Star Wars et Cars Road Trip, mais aussi de dépoussiérer et de repeindre une bonne partie des autres manèges (Blanche-Neige et Pinocchio par exemple). Et puis les jardiniers ont pu remettre en état tout le réseau d'irrigation et changer les 800.000 fleurs du parc.