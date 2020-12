Disparition : Claude Brasseur était venu tourner "Malabar Princess" en Haute-Savoie

La France a perdu un de ses plus grands acteurs de cinéma et de théâtre. Claude Brasseur était venu en 2003 à Chamonix tourner "Malabar Princess".

Le crash du Malabar Princess, l'avion d'Air India, a marqué l'Histoire du Mont-Blanc. L'avion s'est écrasé sous le sommet du Mont Blanc, au glacier des Bossons, à 4.700 m d'altitude, le 3 novembre 1950. En 2003, Gilles Legrand vient tourner son premier long métrage. Il raconte l'histoire qui se passe de nos jours, d'un enfant en vacances familiales dans le massif du Mont Blanc et qui veut en savoir plus sur le décès de sa maman. Aux côtés de Jacques Villeret et Michèle Laroque, Claude Brasseur y campe Robert qui cherche dans le film un personnage à la recherche des trésors du Malabar Princess. Le fils de Claude, Alexandre Brasseur, joue aussi dans le film qui sort en 2004

En regardant Malabar Princess, vous reconnaîtrez des paysages de Saint Gervais et Chamonix mais aussi des Houches et de Vallorcine.

Une pause pendant le tournage © Maxppp - maxppp