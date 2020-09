Disparition d'Annie Cordy : "C'était l'emblème de notre métier" dit l'ex-meneuse du music-hall de Bergerac

Après le décès de la chanteuse et comédienne Annie Cordy, les hommages sont nombreux. Dont celui de Marina Huot, ex meneuse de revue du Music-Hall de Bergerac.

Annie Cordy a donc tiré sa révérence ce vendredi soir à l'âge de 92 ans victime d'un malaise cardiaque. La chanteuse et comédienne belge était bien connue pour ses chansons comme "Chaud Cacao" ou encore "la Bonne du curé" (double disque d'or en 1975) ou "Tata Yoyo". Elle avait été meneuse de revue au Lido notamment en arrivant à Paris dans les années 50. Et elle s'était produite plusieurs fois en Dordogne dont trois fois au music-hall de Bergerac, en 2010, 2011 et 2017.

Comme si on voyait une déesse

Marina Huot, son ex-meneuse de revue, était devenue son amie. Et elle se rappelle d'une femme incroyablement passionnée par son métier et par les artistes. "Il faut savoir que quand le music-hall a fait venir Annie Cordy, pour nous c'était l'emblème de notre métier. Elle a fait le plein, elle a été adulée. Quand elle est arrivée chez nous, elle a flashé sur ce petit music-hall. Par exemple elle est entrée dans nos loges, elle a vu tout nos costumes, les paillettes, les plumes, et la première réaction qu'elle a eu, c'est de venir sentir les costumes. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a dit : "Je respire ma jeunesse". Donc tout de suite un lien s'est créé. Et toute l'équipe du music-hall était autour d'elle comme si on voyait une déesse" dit Marina Huot.

Le grand écart à 86 ans

Marina Huot se rappelle d'une autre anecdote qui en dit long sur le professionnalisme d'Annie Cordy. "On faisait une petite première partie avant son spectacle. Et on y avait mis l'incontournable french cancan. Et les filles étaient en train de s'échauffer derrière. Et donc Annie les regardait. Et à un moment donné elle leur a dit : "Bon les filles arrêtez de faire les malines, parce qu'à mon âge, je sais aussi le faire". Et elle est descendue en grand écart. Elle avait 86 ans... Et elle a éclaté de rire avec son rire tellement unique. Et donc tous les artistes étaient scotchés de la voir faire le grand écart. Et ensuite elle a fait son spectacle, elle a fait plein d'éloges sur notre équipe et notre travail. En dehors de l'amour qu'elle portait au métier, elle avait aussi beaucoup d'amour pour les artistes en général" se rappelle Marina Huot.