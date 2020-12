Disparition d'Eliane Baracetti, figure du monde culturel en Isère

Nous apprenons ce mercredi soir le décès d'Eliane Baracetti, figure de la vie culturelle en Isère. Secrétaire générale de la maison de la culture à Grenoble puis directrice de la Rampe à Échirolles, elle a ensuite été adjointe à la culture de la ville de Grenoble sous le dernier mandat de Michel Destot. Son dernier poste avant la retraite a été, et non des moindres, de diriger le Grand Angle de Voiron entre 2014 et 2018.