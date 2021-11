Disparition de Cérès Franco, la collectionneuse aux 1.700 œuvres d'art exposées dans un village audois

Cérès Franco, galeriste et collectionneuse d'art, est décédée ce mardi à l'âge de 95 ans à Toulouse. Elle avait accumulé plus de 1.500 œuvres d'art exposées aujourd'hui dans un lieu ouvert au public dans un petit village de l'agglo de Carcassonne (Aude).

Cérès Franco résidait depuis plus d'un an dans un Ehpad du quartier Bourrasol à Toulouse. La Franco-brésilienne avait offert sa collection de sculptures et de peintures au conseil départemental de l'Aude qui avait ouvert une coopérative à son nom, à Montolieu près de Carcassonne. À l'origine de ce projet fou d'un musée dans un village de 900 habitants, la fille de la galeriste, Dominique Polad-Hardouin, décédée en mars 2020.

Cérès Franco avait 95 ans. - ©2017 La Coopérative-Collection Cérès Franco

Cérès Franco, née en 1926 au Brésil était connue pour son "œil de bœuf", du nom de l'exposition qu'elle organise à Paris en 1962 et qui deviendra son emblème et le nom de sa galerie. Sa collection compte plus de 1.700 œuvres d'artistes célèbres comme Picasso, César ou Henri Laurens. Dans les années 1990, elle achète deux maisons à Lagrasse, dans les Corbières, et y installe sa collection qu’elle ouvre au public. Collection qui sera ensuite transférée à la coopérative.

La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, salue ce mardi soir "le parcours et la démarche de cette collectionneuse éclairée qui est allée là où personne ne regardait, au-delà de ce qui se faisait communément dans le monde de l'art".

Cette année encore, Cérès Franco avait transformé en galerie d'art l'Ehpad La Pastellière à Toulouse en choisissant elle-même des toiles d'un artiste de Montauban, Serge David Angeloff, et décidé de leurs emplacements.

Le GIP (groupement d'intérêt public) La coopérative-musée Cérès Franco a été constitué en 2019 pour conserver et faire découvrir au plus grand nombre la collection issue de la donation Cérès Franco. Il est constitué de la région Occitanie, du Département de l’Aude, de Carcassonne Agglo, de la commune de Montolieu, et de l’association pour la valorisation de la collection Cérès Franco.