Disparition de Jane Birkin : elle avait travaillé 2 ans avec le directeur du festival Labeaume en Musiques

Philippe Forget, le directeur artistique du festival Labeaume en Musiques est chef d'orchestre. Et c'est à ce titre qu'il fait la connaissance de Jane Birkin. Nous sommes en janvier 2018, la chanteuse à l'accent britannique si ancré, s'est lancée dans une tournée où elle reprend les plus grands titres de son ancien compagnon, Serge Gainsbourg, accompagnée par un orchestre symphonique. Philippe Forget dirige la formation et rencontre l'artiste pour une première représentation à l'opéra de Limoges. Une trentaine suivront sur plus de deux ans, jusqu'à mars 2020, et la crise sanitaire du COVID.

Une artiste "simple et professionnelle"

"Elle était extrêmement douce, extrêmement gentille, extrêmement attentionnée", se souvient Philippe Forget. Elle offrait des macarons aux musiciens à la fin de la première répétition, et le chef d'orchestre avait toujours un petit cadeau posé sur son pupitre en relation avec la ville où ils se trouvaient.

"On n'était pas dans le star-système du tout. Elle était très simple et donnait avec une générosité incroyable, assure le chef d'orchestre ardéchois qui évoque un souvenir lors du festival des Veilles Charrues en Bretagne. "Il faisait un temps typiquement breton, le public était en k-way et ciré sous parapluies, et Jane, elle, se trouvait sur l'avancée devant l'orchestre, sous la pluie et chantant. Elle chantait La Gadoue*, il est vrai, mais elle chantait quand-même sous la pluie en ne modifiant rien d'un programme parce que les conditions climatiques n'étaient pas optimales*".

Elle accepte de venir jouer en Ardèche

Jane Birkin et le "Gainsbourg Symphonique" se produisent partout en France, et notamment aux Francofolies de la Rochelle, aux Vieilles Charrues à Carhaix, mais aussi aux Etats-Unis, sur Broadway à New-York. Au cours de la tournée, ils font aussi escale à Labeaume, en Ardèche.

Jane Birkin et le Gainsbourg Symphonique dirigé par Philippe Forget, au festival Labeaume en Musiques, en août 2019. - Visiteurs du soir

C'est Philippe Forget, le directeur artistique du festival qui lui parle de Labeaume en Musiques, du cadre et du public ardéchois. Il la convainc de venir y jouer pour l'édition 2019.

2.000 spectateurs sont présents pour assister à ce concert. "En général dans un festival, on propose 50 minutes du programme d'un artiste, et là Jane a tout chanté, c'est à dire une heure et demi, une heure trois-quarts de concert", raconte le chef d'orchestre, qui garde un souvenir ému de ce moment. "Il y avait une qualité d'écoute excellente et très honnêtement sur la trentaine de concerts qu'on a pu faire ensemble, c'était l'un des plus beaux, l'un des plus émouvants.

Le public lors du concert de Jane Birkin à Labeaume en Musiques, en Ardèche, en août 2019. - Visiteurs du soir

A la fin, elle a parlé au public, ce qu'elle ne faisait jamais, pour dire tout le bien qu'elle avait pensé de cette très belle soirée".

Philippe Forget reconnaît qu'il s'attendait à la mort de Jane Birkin, à la santé précaire ces dernières années. Il salue une "très grande artiste".