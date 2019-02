Disparition de Tomi Ungerer : son musée strasbourgeois ouvre un livre de condoléances

Strasbourg, France

Le dessinateur strasbourgeois Tomi Ungerer est mort durant la nuit de vendredi à samedi à Cork, en Irlande, à 87 ans. Il séjournait chez sa fille, Aria. La nouvelle s'est vite répandue en Alsace, où elle a déclenché un concert d'hommages. "C'est un ami cher que je perds", regrettait ce samedi le maire de Strasbourg, Roland Ries, "il s'est toujours senti libre dans son expression, orale comme artistique. C'est selon moi une vraie force."

"Jean de la Lune ne sera plus jamais seul. Tomi le rejoint au firmament", assure de son côté le président de la Région Grand Est, le Mulhousien Jean Rottner. "Si Tomi Ungerer avait une force sans égale pour dénoncer les injustices et les désordres de notre temps, il savait comme nul autre regarder le monde avec des yeux d’enfant et une tendresse extraordinaire". Robert Herrmann, le président de l'Eurométropole de Strasbourg salue "un enfant parmi les enfants". Pour la maire de Mulhouse, Michèle Lutz, Tomi Ungerer "était un acteur culturel majeur de l’identité alsacienne"



Tomi Ungerer en 2011 © Maxppp - Dominique Gutekunst

Affluence ce dimanche au musée Ungerer

Tomi Ungerer est l'un des rares artistes français, avec le peintre Soulages, qui a son musée à Rodez, a avoir pu contribuer de son vivant à l'aménagement d'un musée à son nom. Le musée Tomi Ungerer - Centre international de l'illustration qu'il a inauguré en personne à Strasbourg, en 2007.

Ce musée, situé place de la République, dans la Neustadt, ne désemplissait pas ce dimanche 10 février. Un livre de condoléances avait été installé dans le hall.

Les premiers hommages collés dans le livre de condoléances du musée Ungerer © Radio France - Corinne Fugler

Au musée Ungerer, la vie de l'artiste en photos © Radio France - Corinne Fugler

Une exposition de jouets en préparation

On ignorait encore ce dimanche la date et le lieu des obsèques de l'artiste mais les musées de la ville de Strasbourg ont prévu de lui rendre hommage rapidement. Les "rencontres de l'illustration", du 21 au 31 mars, feront la part belle au dessinateur alsacien, sous la houlette de Blutch, grand fan d'Ungerer. Les musées de la ville de Strasbourg vont aussi préparer pour ce printemps ou cet été une nouvelle présentation de sa collection de jouets, sans doute au CEAAC, Centre européen d'actions artistiques contemporaines, rue de l'Abreuvoir, à Strasbourg.

Paul LANG, le directeur des musées de Strasbourg, va s'y atteler dès ce lundi avec son équipe : "(Tomi Ungerer), c'est quelqu'un qui a toujours conservé et cultivé sa part d'enfance. Il nous a donné autour de 500 jouets, des jouets qu'il avait en tant qu'enfant et ceux qu'il a continué à collectionner. Cette part d'enfance, par le biais du jouet, a essaimé sur un certain nombre d'artistes contemporains et nous allons les faire dialoguer!"

Par ailleurs, l'éditeur suisse de Tomi Ungerer, Diogenes, prépare la sortie en avril d'un nouvel ouvrage de Tomi Ungerer, baptisé "Non stop", une histoire de fin du monde dessinée pour les adultes et les enfants.