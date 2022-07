Mort du peintre Dominique Gutherz, ancien directeur de l'école des Beaux-arts de Nîmes

Il avait dirigé l'école des Beaux-arts de Nîmes de 2002 à 2015. Dominique Gutherz est décédé ce lundi. Œuvre centrale de l'ancien peintre, le corps féminin, et même celui de sa propre femme qui fut longtemps son modèle presque unique. "Il ne faut pas oublier qu'il a milité en 1995, alors que l'école était menacée de fermeture sous la municipalité Bousquet, pour que les Beaux-arts de Nîmes puissent rouvrir et se développer, rappelle Catherine Bernié-Boissard, ex-conseillère municipale communiste de Nîmes. Je me souviens avec émotion de nos échanges, à l'époque où, vice-présidente de l'université de Nîmes, nous imaginions des voies inédites pour favoriser la création artistique et la vie culturelle."

Né en 1946, il était depuis plusieurs années installé à Meynes, dans le Gard.

