Avignon, France

Monseigneur Robert Chave est décédé à Avignon à 94 ans. Il avait été ordonné prêtre à Avignon en 1947 . Curé du centre ville, le père Chave était un homme de foi et de culture. Il avait fondé les dimanches du festival pour faire dialoguer religion et théâtre.

Proche de Jean Vilar, Robert Chave lance les rencontres Foi et Culture

Ancien aumonier général de l'Action Catholique Ouvrière devenu prélat d'honneur de sa Sainteté et vicaire épiscopal pour la communication et la culture, Robert Chave était proche de Jean Vilar, le fondateur du festival d'Avignon. Le père Chave avait créé les rencontres Foi et Culture : il invitait chaque année comédiens et metteurs en scène. Robert Chave était aussi un admirateur d'Antoine Vitez et un fervent défenseur du théâtre de Paul Claudel, notamment Le Soulier De Satin.

Robert Chave était à la retraite depuis plusieurs années. Il résidait à la Villa Béthanie, l'établissement d'hébergement des membres des communautés religieuses d'Avignon.