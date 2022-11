Disparues de la gare de Perpignan : le frère de Tatiana Andujar monte sur scène pour raconter son vécu

Pour Julien Andujar, cette pièce de théâtre est née d'une nécessité. Voilà maintenant 27 ans que Tatiana Andujar, sa grande-sœur, s'est volatilisée à Perpignan, sans laisser de trace. Contrairement aux trois autres "disparues de la gare", cette affaire n'a jamais été résolue. Le dossier s'apprête d'ailleurs à être relancé , grâce au nouveau pôle "cold cases" de Nanterre.

Dans une pièce de théâtre qu'il a lui-même écrite et mise en scène, le chorégraphe Julien Andujar propose une relecture personnelle de ce fait-divers qui a marqué toute la France. Seul sur scène, il fait revivre le souvenir de sa soeur avec émotion, humour et poésie. Jouée en avant-première mardi prochain au théâtre du Manège à Reims , la pièce partira ensuite en tournée dans toute la France. Entretien avec Julien Andujar.

France Bleu Roussillon : vous aviez onze ans lorsque Tatiana, votre grande sœur de 17 ans, a disparu. Depuis, vous vivez sans savoir ce qu'elle est devenue. Pourquoi avoir décidé d'en faire une pièce de théâtre ?

Julien Andujar : c'est une manière de soutenir ma mère, qui assume seule depuis 17 ans la médiatisation de cette affaire. Depuis plusieurs années, j'avais aussi le souhait de raconter cette affaire à ma façon, sur les planches. Avec ce spectacle, j'apporte beaucoup de beauté et de poésie à quelque chose qui est très cruel et surtout qui n'a pas de résolution. Je raconte à la fois la disparition de Tatiana, mais je raconte surtout les vivants qui sont là, en train de continuer à la chercher.

Ça veut dire que vous êtes seul sur scène, mais que vous incarnez une galerie de personnages ?

J'incarne tout le monde. J'incarne Maître Étienne Nicolau, l'avocat des familles des disparues de la gare, qui nous a quitté cette année [il est décédé en mai 2022 des suites d'une maladie] et qui m'avait donné son accord. J'incarne ma maman. J'incarne un gendarme. J'incarne ma meilleure amie qui vit toujours dans les Pyrénées-Orientales, qui a tout vécu à mes côtés. Mais je m'incarne aussi moi même, l'adolescent de 11 ans en train de découvrir la scène, et l'adulte de 38 ans tel que je suis aujourd'hui.

Pourquoi avoir voulu mettre de la poésie et de l'humour dans cette affaire très sombre ?

Déjà, c'est comme ça que j'ai été élevé. Je veux dire, mes parents n'ont pas sombré dans une noirceur ou dans une dépression. Ils se sont toujours dits : "vous, vous êtes là. Donc on se doit de se tenir debout et de continuer à vivre". Et je pense que par l'humour, on peut dire des choses très très fortes. C'est ce que me disent les gens après les représentations. Dans ce spectacle, on vit un peu les montagnes russes, on rit, on pleure. On rit de choses qui sont dramatiques, ou on pleure de choses qui pourraient être très drôles. Mon souhait : c'est que l'on se sente vivant et vivante en sortant du spectacle.

Écrire cette pièce, était-ce une épreuve ou une thérapie ?

Ça a été tellement de choses. Ça a été un millefeuille d'émotions. Mais le plus important pour moi dès le début, c'était de rendre hommage à la fois à ma sœur, Tatiana, et à tous ces gens qui nous ont soutenus. Évidemment, je suis repassé par des choses difficiles.

Comment vous vous sentez à quelques jours de la première ?

Je suis hyper excité, j'ai hâte. Je suis fier de moi. Fier de ma mère et de mon frère qui m'ont soutenu depuis le début. Et j'ai hâte parce qu'en fait, il y a un vrai hommage à Tatiana, mais c'est aussi une explosion. Ce spectacle, c'est la vie. C'est du spectacle vivant et je raconte la vie. Je ne porte pas le poids de toutes ces années. Au contraire, je raconte comment on reste debout, on reste vivant.

Vous partez ensuite sur une tournée nationale avec déjà une dizaine de dates programmées. Est-ce que vous avez le souhait de venir jouer cette pièce dans les Pyrénées-Orientales ?

Pour l'instant, je n'ai pas de contact avec des programmateurs dans le département. Je vous avoue que ce serait vraiment réparateur, à la fois pour moi et pour les personnes qui ont vécu ce drame dans la région. Ce serait comme une cérémonie, pour nous permettre de passer une étape, tous ensemble. La disparition de Tatiana ne nous permet pas de faire le deuil. Mais cette pièce de théâtre doit nous permettre de nous rassembler.