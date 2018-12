Dispositif de sécurité renforcé à la cavalcade de Saintes

Saintes, France

La traditionnelle cavalcade de Saintes doit rassembler, ce lundi, entre 15 000 et 20 000 personnes. Des mesures de sécurité particulières ont été mises en place à cause du risque d'attentat.

Ce dispositif renforcé sera effectif dès 18h dans une grande partie du centre-ville. Concrètement, il y aura plus de contrôles et ils seront aléatoires. Les sacs pourront être vérifiés, il est donc préférable d'emporter le strict nécessaire et d'éviter les sacs ou bagages volumineux. Les objets pouvant servir d'armes ou de projectiles (couteau, bombes lacrymogène, boules de pétanque, etc.) seront interdits. Police nationale, municipale, agents de sécurité et soldats de l'opération Sentinelle assureront la surveillance des festivités. L'effectif des forces de l'ordre n'a pas changé par rapport à l'an dernier.

Le plan vigipirate était au même niveau l'année dernière", précise la préfecture.

La préfecture de Charente-Maritime conseille de prévoir les déplacements et d'arriver en avance. Plusieurs routes et stationnements sont interdits dès 14h ce lundi et jusqu'à 3h du matin. Des déviations et aménagements de stationnement sont mis en place (en particulier cours Lemercier, cours National, avenue Gambetta et avenue de Saintonge). Toutes les informations sont précisées sur le site internet de la ville de Saintes.

Consignes de vigilance et de sécurité pour les festivités à Ville de Saintes le 31 décembre 2018. Des contrôles renforcés ainsi que des contrôles aléatoires pourront être mis en place sur l’ensemble de l’événement. #ProtectionEtSécuritépic.twitter.com/5MYI9zMwz0 — Préfet de la Charente-Maritime (@Prefet17) December 28, 2018

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à jeter un œil sur les réseaux sociaux de la mairie de Saintes et de la préfecture de Charente-Maritime et sur le site internet de l'office de tourisme de Saintes.

Tout est organisé et renforcé car la cavalcade connaît un succès grandissant depuis trois ans" - Mairie de Saintes.

La corrida, la course pédestre de la Saint-Sylvestre, démarre à 19h45 du Pont Palissy avec une arrivée prévue en face du Palais de justice. Le cortège carnavalesque démarre à 21h cours Lemercier et s'arrêtera vers 23h45 au bout de l'avenue Gambetta.

Rien à voir avec le risque attentat mais la préfecture appelle également à la plus grande prudence sur les ponts et les quais de la Charente pour éviter les chutes.