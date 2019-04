Disquaire Day : à Saint-Malo, 8000 vinyles attendent les clients de Jean-Philippe

Saint-Malo, France

Les disquaires indépendants l'attendent chaque année, il s'agit du "Disquaire Day", une journée de promotion pour les professionnels de la vente des vinyles. "Cin & Music", c'est le nom de l'unique disquaire de Saint-Malo situé dans le quartier de Saint-Servan. C'est un Malouin Jean-Philippe d'Ovidio qui l'a créé il y a 12 ans à la place d'un magasin de tissus. Un véritable pari pour ce fou de cinéma et de musique qui avait déjà tenté sa chance à Nantes et à Rouen.

Mais les premières années malouines ont été difficiles et il a failli tout arrêter. "Maintenant ça marche car j'ai une bonne clientèle locale, mais aussi de toute la France et même de Belgique grâce aux nombreux touristes", explique Jean-Philippe D'Ovidio "La vente par Internet aussi m'aide de temps en temps".

8000 vinyles et 95% d'originaux

Dans sa boutique, décorée d'affiches des Doors ou de Gainsbourg, il y en a pour tous les goûts : chanson française, rock, jazz, musique de films ou de la musique classique, sans oublier les CD, des DVD classiques et même des affiches de cinéma. "On a plus de 8.000 références en 33 Tours, et aussi des 45 Tours" indique le disquaire qui insiste sur le fait que 95% des vinyles sont des originaux. "Je suis passionné. Dès l'âge de 8 ans, je voulais faire un métier autour du cinéma ou de la musique et je n'ai jamais lâché l'idée". De plus en plus de jeunes font partie de sa clientèle car le vinyle est redevenu tendance.

Quelques raretés mises en vente pour le "Disquaire Day" © Radio France - Loïck Guellec

Des pépites pour le "Disquaire Day"

Jean- Philippe a reçu les premiers vinyles sous plastique en édition limitée vendus spécialement pour le "Disquaire Day" samedi. Janis Joplin, les Rolling Stones ou encore les Béruriers Noirs, il y a des raretés. C'est le cas de cet album "Elvis Presley à Paris" où le King, encore très jeune, est en tenue militaire. Le public pourra aussi fouiller dans les autres bacs très nombreux et pourquoi pas mettre la main sur des pépites. "Mais les grosses pièces, je ne les vends exclusivement que sur internet" avoue le commerçant.

J'ai eu un disque très recherché des "Kaléidoscope" un groupe psychédélique anglais des années 60 qui cotait à 2000 euros, mais je ne l'ai pas vendu à ce prix car il était un peu abîmé - Jean-Philippe d'Ovidio

Jean-Philippe d'Ovidio dans son magasin de disques de Saint-Servan © Radio France - Loïck Guellec

Magasin Cin & Music, 55 rue Georges Clémenceau à Saint-Servan. Téléphone : 02 23 52 23 25.

