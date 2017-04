Disquaire Day : le vinyle en fête dans le Poitou

7e édition du Disquaire Day ce samedi. 240 disquaires indépendants participent à l'opération dont à Poitiers, Niort ou Saint-Maixent-l'Ecole. Pour l'occasion près de 300 vinyles inédits et en éditions limitées seront distribués. Rencontre avec Vincent Guignard de la boutique Music Play à Niort.

Vincent Guignard, de la boutique Music Play à Niort, feuillette avec intérêt le programme de ce Disquaire Day 2017. Près de 300 vinyles inédits et en éditions limitées ont été spécialement enregistrés, pressés ou réédités pour l'occasion. Il y a par exemple un Sting, le concert enregistré en 2016 pour la ré-ouverture du Bataclan, un maxi 45 tours transparent de David Bowie ou encore le dernier Black Angels avec vinyle et pochette phosphorescents. "Il y a un public pour ce côté éditions limitées, on est sur des objets collectors", explique le disquaire.

1,7 millions de vinyles vendus en France en 2016

Le vinyle continue d'afficher une bonne santé. 1,7 millions d'exemplaires vendus l'an dernier dans l'hexagone d'après le syndicat national de l"édition phonographique. 5e année de hausse consécutive. "Il y a un nouveau public qui s'y intéresse effectivement, constate Vincent Guignard, des personnes d'un certain âge mais aussi des plus jeunes qui achètent paradoxalement des vieux trucs, Supertramp, Pink Floyd ou Led Zeppelin".

Les amateurs de galette noire dégustent la musique comme un bon plat dans un restaurant. "En profiter, s'asseoir, prendre le temps d'écouter plutôt que d'écouter un titre d'un album parmi 50 millions d'autres titres sur internet", raconte Vincent Guignard pour qui disquaire indépendant c'est aussi faire découvrir des artistes. Quand je rentre des choses, je pense parfois à tel ou tel client. Je vais lui envoyer un message ou l'appeler. C'est une écoute, une relation quotidienne avec des gens".

Et puis cette journée du Disquaire Day c'est également des concerts. Chez Music Play, deux concerts de DJ Deux-Sévriens programmés. Les Frères Jack Fruits le matin et Itrema l'après-midi.