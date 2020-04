VIDEO - Div wech muioc'h a dud a sell ouzh ar programmoù e brezhoneg war BreizhVOD

Al lec'hienn BreizhVOD meret gant ar gevredigezh Dizale a lak pep hini ac'hanomp da zibab filmoù, tresadennoù-bev pe deulfilmoù e stumm DVD pe niverel, da feurmiñ pe da bellgargañ. Dav eo paeañ ar servij-mañ 5,99 € ar miz evit sellet ar pezh ho peus c'hoant.

Skipailh BreizhVOD a gendalc’h da reiñ buhez d'ar brezhoneg en tiegezhioù e-pad ar prantad kenfinañ-mañ. Evit mont pelloc’h gant hor yezh hag e-giz bep sizhun e-pad an enkadenn-mañ e vez kinniget ganto filmoù nevez-embannet evel da skouer er sizhun-mañ : troioù-kaer Ebrel hag ar bed kemmet, ar film-bevaat, Kerity, ti ar c’hontadennoù, Ernest ha Celestine, Al louarn braz drouk pe c'hoazh daou film savet gant Mikael Baudu, kazetenner ha sevener, diwar-benn ar C’hurdistan. Kurdistan, Hunvreal an nevez amzer hag Open the border.

Laouen eo Samuel Julien, rener Dizale o welet e ra berzh tout an abadennoù-mañ e brezhoneg. An holl zo da sellet ha da brenañ e streaming war Breizhvod.com. Eus 100 % eo kresket an niver a dud o vezañ koumanantet abaoe penn-kentañ ar prantad kenfinañ. Gallout a rit klevout hiroc'h gant an atersadenn-mañ.

Selaouit atersadenn Samuel Julien, rener Dizale Copier

Emgav war pajenn Facebook Dizale d'ar Yaou 23 a viz Ebrel adalek 4e goude-merenn

Ha warc'hoazh, d'ar Yaou 23 a viz Ebrel e vo kinniget ur film-berr « Bisklavret » e streaming adalek 4e goude-merenn war pajenn Facebook Dizale. Ur film savet gant Emilie Mercier ha lakaet e brezhoneg e-pad un atalier advouezhiañ gant liseidi Felix Le Dantec e Lannuon diwar intrudu o c'helenner Goulven Morvan ha gant sikour Tangi Daniel, rener arzel. Un daol grenn a vo da heul ar film hag ar making-off.