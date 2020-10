Diviz ar Yaou : comment va l'édition en langue bretonne ?

D'ar 24 ha 25 a viz Here e vo dalc'het Gouel al levrioù e Breizh, saloñs bras an embann e Karaez. Un darvoud hir-gortozet gant an tiez-embann, ha marteze muioc'h ar bloaz-mañ eget ar bloavezhioù all. Div gouviadez a oa ganeomp e diviz ar Yaou : Riwanon Kervella, prezidantez Kuzul ar Brezhoneg hag a vod meur a di-embann, ha Trifin ar Merdy, a labour e ti-embann Coop Breizh, unan eus brasañ ti-embann ar vro.

Doareoù nevez da labourat

Ur mizvezh hanter gant ar stalioù-levrioù serret, un nevez amzer hag un hañvezh hep gouelioù bras na saloñsoù, met kalz a douristed er stalioù : ar prantad-mañ a zo bet ispisial-tre evit an tiez-embann. Klasket o deus azasaat o labour evit desachañ lennerien, a zispleg Riwanon Kervella ha Trifin ar Merdy.

Diviz ar Yaou : an embann e Breizh - Lodenn kentañ

Gouel al levrioù e Karaez a zo ur prantad pouezus-tre evit an embann e Breizh hag e brezhoneg : da vare ar saloñs e teu kalz levrioù er maez, ur seurt "rentrée littéraire" deomp-ni eo, a zispleg omp kouviadezed. Ar bloaz-mañ eo gouestlet ar gouel ar gouel d'ar varzhoniezh, ur seurt levrioù a ra berzh e brezhoneg, muioc'h marteze eget e galleg.

Lakaat ar re yaouank da lenn e brezhoneg

Ha penaos e vo an dazont evit an embann e brezhoneg ? Petra a vefe da cheñch, war petra e vefe ret labourat ? "Da gentañ holl eo ret d'ar skolidi, skolajidi, liseidi, kregiñ lenn, zoken ma eo start da gentañ lenn brezhoneg eme Riwanon Kervella, prezidantez Kuzul ar brezhoneg. En em lakaat memestra da lenn ul levr, ha goude e teu da vezañ aesoc'h-aesañ".

Diviz ar Yaou : an embann e Breizh - Eil lodenn

Ha traoù resis a zo hag a vez goulennet gant an dud evit kregiñ, eme Trifin ar Merdy eus Coop Breizh. "Alies e vez goulennet diganimp gant kerent bugale a zo skoliataet er skolioù diwan pe divyezh hag all kaout levrioù divyezhek, evit ma c'hellfent lenn al levrioù gant o bugale. Se zo goulennouigoù a c'hellfe kas tud a na brenont ket levrioù e brezhoneg da brenañ" anezho.

Hag evit gwelout an holl levrioù nevez a zo bet embannet abaoe bloaz e vez roet emgav e Karaez d'ar 24 ha d'ar 25 a viz-mañ evit Gouel al levrioù e Breizh.