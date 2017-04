Si Pâques est la fête la plus importante du christianisme, elle sera célébrée dans la plupart des familles, croyantes ou non, ce week-end. Qu'elles soient religieuses, gourmandes ou étonnantes, France Bleu vous propose de découvrir dix choses que vous ne savez peut-être pas sur Pâques.

Ce week-end, la fête de Pâques sera célébrée par la plupart des familles, croyantes ou non. Pour les chrétiens, Pâques commémore la résurrection de Jésus. Mais depuis des siècles, dans de nombreuses cultures païennes, au printemps, on fête la renaissance de la nature après l'hiver. France Bleu vous propose de découvrir dix choses que vous ignorez peut-être sur Pâques.

1. Pourquoi offre-t-on des œufs à Pâques ?

C’est très probablement de l’interdiction faite par l’Église, jusqu’au XVIIème siècle, de consommer des œufs pendant le Carême qu’est née la tradition des œufs de Pâques, explique le site de l'Église catholique. Comme on ne pouvait empêcher les poules de pondre, on conservait précieusement leurs œufs jusqu’à la fête de Pâques, à partir de laquelle il fallait écouler le stock. Dans les pays de l'Est, on continue à peindre et décorer les œufs de Pâques.

Les œufs de Pâques peints et décorés restent une tradition vivace en Allemagne. © AFP - Martin Schutt

2. Pourquoi mange-t-on du chocolat à Pâques ?

La tradition des œufs de Pâques a ensuite donné celle des œufs en chocolat. A partir du XVIIIème siècle, les œufs frais sont vidés pour les remplir de chocolat liquide. En 1847, des confiseurs inventent un mélange de sucre, de beurre de cacao et de chocolat en poudre qui permet d'obtenir une pâte molle que l'on peut verser dans des moules.

3. Pourquoi ce sont les cloches qui apportent les chocolats ?

Dans la religion chrétienne, le jeudi de Pâques marque le décès de Jésus-Christ et le dimanche de Pâques fête sa renaissance. Au Moyen-Âge, on respectait ces trois jours de deuil en gardant les cloches des églises silencieuses. Les parents avaient coutume d’expliquer ce silence à leurs enfants en racontant que les cloches s’étaient envolées vers le Vatican. A leur retour, les cloches survolaient les maisons et distribuaient des cadeaux, explique l'atelier du chocolat.

Selon la tradition, les cloches, de retour de Rome, déposent les friandises dans les jardins. © AFP - Jean-Pierre Muller

4. Aux origines de la chasse aux œufs

Si la chasse aux œufs existe, c'est donc grâce aux cloches qui déposent les œufs de Pâques dans les jardins dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques. Le dimanche matin, les enfants vont chercher les sucreries qui y sont dissimulées.

5. En Alsace et en Allemagne, la cloche est un lièvre

En Alsace, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, les œufs sont apportés par le lièvre de Pâques. Au Moyen Âge, on peignait les œufs de Pâques, symboles de la résurrection du Christ. On y dessinait souvent trois lièvres, symbole de la Trinité, comme l'explique Karambolage. Un symbole qu'on retrouve notamment sur un vitrail de la cathédrale de Paderborn, en Allemagne. Puisque les lièvres apparaissaient sur les œufs de Pâques, on en a conclu que ce sont eux qui apportaient les œufs.

6. Quand l'agneau pascal est une brioche

Le Lamala, signifiant "petit agneau pascal" en Alsace, est une brioche partagée lors du petit déjeuner de Pâques. Au XVIème siècle, la tradition voulait que l’on offre un agneau pascal à sa fiancée en symbole d’amour. Les enfants recevaient également un Lamala au retour de la messe de Pâques. Le dessert permettait de se débarrasser du stock d'œufs accumulés tout au long du Carême. Vous pouvez d'ailleurs tester la recette de Lamala de France Bleu Alsace.

En Alsace, une brioche en forme d'agneau est dégustée à Pâques. © Maxppp - Jean-François Frey

7. Un animal étrange en Australie

En Australie, c'est le bilby qui apporte les œufs. Cet animal ressemble à un croisement entre une chauve-souris et un rat, mais comme il est en voie de disparition, on n'a pas le droit de se moquer. Pour sauver le bilby et sensibiliser les enfants au sort de l'animal, les Australiens ont tenté de changer, il y a quelques années, la légende de Pâques : le lapin de Pâques est désormais remplacé par le bilby de Pâques.

Le bilby, en voie de disparition, est devenu l'animal de Pâques en Australie. © AFP - Greg Wood

8. Les processions d'Espagne

En Espagne, les rues de nombreuses villes et villages s'animent pour la Semaine sainte, explique l'office de tourisme espagnol. Les rues se plongent dans la ferveur religieuse, avec la musique, l'art, les couleurs et la magie des processions, ces défilés solennels où la foule accompagne les images religieuses.

Les processions de Pâques animent les rues espagnoles, comme ici à Madrid. © AFP - Luis Salgado

9. Des batailles d’œufs en Grèce

La coutume de la bataille d’œufs est répandue dans les pays de tradition orthodoxe. Après la célébration du samedi saint à l'église, lors du repas familial, chacun choisit un des œufs décorés. Deux par deux, chacun frappe son œuf contre celui d'un autre. Le gagnant est celui qui parvient à garder son œuf intact. L'œuf vainqueur est considéré comme signe de chance.

10. Cette année, les calendriers chrétien et juif coïncident

Habituellement, les célébrations pascales sont très dispersées : les calendriers juif et chrétien ne coïncident pas, mais il y a aussi deux calendriers chrétiens, les orthodoxes étant restés au calendrier julien fixé par les Romains, les catholiques et les protestants suivant le calendrier grégorien instauré au 16ème siècle. Or, en cette année 2017, non seulement la date de Pâques des calendriers julien et grégorien est la même et tombe ce dimanche 16 avril, mais la Pâque juive, ou Pessah, se déroule au même moment, du lundi 10 au mardi 18 avril.