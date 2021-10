Retrouvés dans un grenier : l'incroyable épopée de onze dessins oubliés de Josep Bartoli

Voilà une histoire qui va conforter tous ceux qui remplissent inlassablement leur grenier ou leur cave en disant "on ne sait jamais", "ça peut toujours servir"... En 2017 dans une maison du Loiret, deux femmes font du tri dans le grenier de leur mère âgée, lorsqu'elles tombent sur une dizaine de vieux dessins en noir et blanc. Représentant des scènes de guerre ou d'exécution, ils sont signés d'un certain Josep Bartoli. L'une des filles, les trouvant atroces, propose de s'en débarrasser ou de les céder à un brocanteur. L'autre hésite, intriguée, et décide de les ramener chez elle, à Revel (Haute-Garonne). On ne sait jamais...

"Quand on voit ces dessins, on ne peut pas imaginer les accrocher dans son salon. Pour autant, il m'était impossible de les jeter", raconte Nelly Toussaint, cette habitante de Revel. "Dans ces 11 œuvres, il y une telle douleur, une telle force, une telle émotion... J'ai ressenti la souffrance du dessinateur et je me suis dit : ces dessins ne peuvent pas disparaitre, je dois en faire quelque chose". Mais quoi ?

A cette époque, Nelly ne connait rien ou presque à l'histoire de la guerre civile espagnole et de la Retirada, ces 450.000 républicains ayant franchi les Pyrénées pour se réfugier en France. Cette ambulancière se documente, fait des recherches, interroge sa mère. "Elle m'a expliqué avoir reçu ces dessins des mains de Josep Bartoli dans les années 50. Elle travaillait comme secrétaire au Mouvement Européen, l'artiste catalan était un ami de son patron, et à l'occasion elle lui donnait un coup de main pour taper un article ou rédiger un courrier".

Dessin de Josep Bartoli, France 1939 - Collection personnelle de Georges Bartoli

Petit à petit, Nelly Toussaint prend conscience que les onze dessins stockés pendant un demi siècle dans le grenier de sa mère constituent un trésor et un témoignage inestimables. L'idée germe dans sa tête : elle doit retrouver la famille de Josep Bartoli, et remettre les dessins à ses descendants. Mais il y a tellement de Bartoli dans l'annuaire... Qui sont les bons ? Où vivent-ils ? En France, en Espagne ?

Les années passent. Et soudain, Josep Bartoli va sortir de l'oubli. En 2020, le film "Josep", du réalisateur Aurel, fait découvrir au grand public le destin incroyable de l'artiste catalan, exilé en France, interné dans le camp d'Argelès-sur-Mer puis réfugié au Mexique où il deviendra l'amant de Frida Kahlo. Les articles de presse se multiplient.

Un matin, Nelly Toussaint relève sa boite-aux-lettres : elle feuillète distraitement le mensuel gratuit "Couleur Lauragais" qu'elle vient de recevoir. En dernière page, son regard s'arrête sur un nom : Georges Bartoli. Neveu de l'artiste catalan, il prépare une grande exposition au Mémorial de Rivesaltes.

Les dessins sont remis au neveu de Josep

"Je pourrais presque parler de miracle !" s'enthousiasme Georges Bartoli, le neveu de l'artiste, lorsqu'il raconte le coup de téléphone le plus incroyable de sa vie. "A l'autre bout du fil, une dame m'explique qu'elle est en possession de 11 œuvres de mon oncle, et qu'elle va me les envoyer par la Poste, sans aucune contrepartie". L'attente dure quelques jours avant que le paquet ne soit livré à son domicile de Matemale (Pyrénées-Orientales), et c'est avec une certaine fébrilité que Georges Bartoli s'apprête à le déballer.

"Cette dame m'avait brièvement décrit les dessins au téléphone, mais je ne savais pas précisément ce que j'allais découvrir. Des petits croquis ? Ou des calques ? Jamais je n'aurais pensé recevoir des dessins d'une telle qualité, d'un tel format, et dans un tel état de conservation." Détail émouvant, les œuvres étaient rangées dans une vieille chemise cartonnée datant des années 50, "sans doute la chemise qui les a contenues depuis tout ce temps : c'est comme si mon oncle, à travers cet objet, ressortait du néant pour nous livrer ses dessins".

Bientôt exposés aux cotés de Guernica

Datant des années 50, les dessins reprennent les thèmes récurrents de l'artiste, la guerre civile, les exécutions, les exactions des troupes franquistes, et les humiliations endurées par les républicains. Pour Georges Bartoli, "cette histoire rappelle celle de la valise mexicaine de Capa", ces 4.500 négatifs de photographies de la guerre civile, disparus à Paris en 1939 et ressurgis 60 ans plus tard au Mexique. "Cela me renforce dans l'idée qu'il existe probablement d'autres dessins qui dorment actuellement dans des greniers ou chez des brocanteurs, et qui pourraient bientôt réapparaitre".

Dessin de Josep Bartoli représentant les camps d'internement - Georges Bartoli

Sur les onze dessins, Georges Bartoli n'en conservera qu'un ou deux, "les moins significatifs". Les autres, il souhaite les offrir au monde. Du moins, au plus grand nombre. "Cela n'aurait aucun sens de les conserver dans mon salon." Quelques uns devraient rejoindre les collections du Mémorial de Rivesaltes. Cinq autres seront offerts au musée de la Reina Sofia de Madrid. Ils seront exposés à proximité de Guernica, le chef-d'œuvre de Picasso, dans une toute nouvelle aile du musée consacré à la guerre civile.

"Depuis toutes ces années où je m'attache à remettre la lumière sur ces oubliés de l'Histoire, ces gens qui ont disparu du récit national en France ou en Espagne, parce que l'exil c'est l'oubli et l'effacement... aujourd'hui, je ne boude pas mon plaisir : c'est la réhabilitation de l'œuvre de mon oncle".