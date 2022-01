Dijon : Seize enfants chantent pour lutter contre l'intolérance

Il y a foule sur le tournage du clip de la chanson "Tous ensemble" écrite et chantée par les enfants du Conseil Municipal des Enfants de Dijon. En tout, seize enfants ont participé à l'initiative. C'est la dernière étape d'un grand projet: écrire une chanson pour lutter contre l'intolérance.

Les enfants préparent des affichent pour le clip © Radio France - Pauline Boudier

Joséphine Baker: un modèle

Ecrire une chanson, ce n'est pas si facile pour des enfants de 8 à 10 ans. C'est pourtant ce qu'ils ont fait avec l'aide de l'association Mise&Record qui organise des activités culturelles autour de la musique pour les enfants. L'idée vient de Mohamed Bouabane, membre de l'association et professeur de français, qui avait eu l'idée de faire étudier Joséphine Baker à ses élèves. Ce projet, c'est donc la prolongation de cet engagement.

Audrey fait son panneau en fonction de son couplet © Radio France - Pauline Boudier

Joséphine Baker a fait avancer les choses, et il faut continuer à faire avancer ce qu'elle, elle a fait avancer! Il faut tous qu'on le fasse! Eric, 9 ans.

Pour lui, mettre en avant cette artiste c'est donner un modèle à ces enfants. Nolan, 9 ans, a été impressionné par la vie de Joséphine Baker, à la fois militante contre le racisme et "star". Il s'en est inspiré pour son couplet: "dedans, je dis qu'on est tous égaux, qu'il ne faut pas de racisme et qu'on devrait tous faire comme elle, et ne pas revenir en arrière".

Nolan dessine un "cœur de pierre" pour aimer tout le monde © Radio France - Pauline Boudier

Des valeurs partagées

Alix a fait deux panneaux pour le clip © Radio France - Pauline Boudier

Alix, 10 ans, a écrit un couplet sur l'égalité le vivre ensemble, quelque chose qu'elle vit au quotidien: "je joue au foot avec les garçons de ma classe, et c'est pas parce que je suis une fille que je ne peux pas jouer, on est pareils". Eric, 9 ans, a écrit sur d'autres sujets: "pour moi ce que ça raconte, c'est qu'il faut toujours persévérer, se faire plus d'amis de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau, et de ne pas juger au premier regard". Des thèmes qui finalement se rejoignent tous, à l'image du nom de la chanson: "Tous ensemble".