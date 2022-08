Dans le Parc du Morvan, dix nouvelles bornes solaires pour recharger son téléphone

Cet été, le Parc naturel régional du Morvan propose dix nouvelles bornes solaires de recharge de téléphone réparties dans plusieurs communes. Une première a vu le jour en 2019 à la Maison du Parc, à Saint-Brisson. Face à son succès, le Parc a décidé d'en rajouter. Neuf communes et une communauté de communes se sont portées volontaires. Deux bornes sont disponibles en Côte-d'Or à Ménessaire et à Arnay-le-Duc, trois en Saône-et-Loire (Sommant, Chissey-en-Morvan et Cussy-en-Morvan) et cinq dans la Nièvre (Corancy, Montsauche-les-Settons, lac des Settons, lac de Pannecière et Lormes).

Des bornes qui se fondent (trop) bien dans le paysage

A l'origine, la première borne de recharge a été installée à la demande des visiteurs explique Olivier Georges, le directeur du Parc naturel régional du Morvan : "on a essayé d'associer une réponse à des besoins des touristes en valorisant des produits et des savoir-faire locaux". Ces bornes sont issues d'un partenariat entre le Parc, l'association Artisans Bois Morvan et l'entreprise Bois du Guidon, à Chissey-en-Morvan en Saône-et-Loire. Tobias Muthesius, le gérant, a réalisé les onze bornes dans un style qui devait se fondre dans le paysage : elles sont toutes en bois, en douglas... du Morvan bien sûr !

Ces bornes répondent à une demande des visiteurs et des communes du Parc naturel régional du Morvan Copier

Un style si discret, que certains touristes ne remarquent pas la borne, comme Christelle : "je ne savais pas à quoi ça servait, c'est un joli kiosque qui se noie bien dans le paysage, on peut s'y reposer, les enfants peuvent jouer". Succès confirmé par Stéphane, pourtant peu adepte du téléphone en forêt : "si ça reste discret comme ça, ça ne me dérange pas".

Recharger son téléphone en balade : utile ?

A première vue, la borne n'attire pas la foule à la Maison du Parc, mais à bien y réfléchir, Christelle pourrait l'utiliser : "on a découvert des applications pour découvrir des végétaux ou identifier des oiseaux, donc on pourrait recharger le téléphone ici pour les utiliser". Sa fille, Margaux y voit une toute autre utilisation : "c'est pratique si on n'a plus de batterie, qu'on est perdu en forêt et qu'il n'y a personnes aux alentours, on peut le recharger pour utiliser le GPS". Adeline est beaucoup plus mitigée : pour elle, le Morvan c'est sans téléphone. "Je préfère déconnecter, mais je suis du coin. Si on est en vacances et qu'on cherche des itinéraires de randonnée par exemple, ça peut servir", précise-t-elle.

Que pensent les visiteurs de ces bornes ? Copier

A quoi ressemblent les bornes ?

Toutes les bornes sont construites de la même façon, par le même artisan (Bois du Guidon à Chissey-en-Morvan) © Radio France - Pauline Boudier