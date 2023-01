DJ Snake, Damso... Le V and B Fest' annonce ses premiers noms pour 2023 à Château-Gontier-sur-Mayenne

Le V and B Fest' aura lieu les 25, 26 et 27 août 2023 (archives)

Encore une belle édition pour le V and B Fest' en 2023 : les organisateurs du festival situé à Château-Gontier-sur-Mayenne ont dévoilé les quinze premiers noms de la programmation de l'événement qui aura lieu les 25, 26 et 27 août 2023. Damso, DJ Snake, Dropkick Murphys ou encore Claudio Capéo, Vitalic et Izïa font partie des têtes d'affiche de cette troisième édition du V and B Fest'. L'année dernière, le festival mayennais avait attiré 90 000 spectateurs .

ⓘ Publicité

DJ Snake, l'un des DJ les plus écoutés au monde

Il est l'un des musiciens français les plus écoutés à l'étranger, DJ Snake sera en Mayenne l'été prochain pour un concert qui s'annonce exceptionnel. Les tubes vont s'enchaîner, l'artiste a collaboré avec Justin Bieber, Selena Gomez ou encore les Black Eyed Peas.

Le rappeur belge Damso sera aussi de la partie. Son premier grand succès Macarena cumule plus de 134 millions de vues sur YouTube et son titre avec Angèle Démons était l'un des tubes de l'hiver dernier.

Eux sont Américains, le groupe de punk celtique Dropkick Murphys montera également sur scène à Château-Gontier-sur-Mayenne. Leur titre I'm Shipping Up to Boston avait été utilisé dans le film de Martin Scorsese Les Infiltrés en 2006.