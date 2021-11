DJAM, un festival de jeux au Mans les 20 et 21 novembre

Pour cette édition 2021, le festival "Les Jeux de l'esprit" devient "DJAM Les Heures ludiques" mais le principe reste le même : s'amuser en famille autour des jeux de société.

Aux Quinconces, les 20 et 21 novembre, vous pourrez ainsi vous essayer à des jeux de plateau (adresse, stratégie, coopération, mémoire), des jeux de construction, ainsi que des jeux pour les tout-petits (0-3 ans).

Le festival DJAM au Mans

Trois espaces thématisés

La salle Forum accueillera les associations Akiltoor et Les Prétoriens qui seront là pour vous aider, vous conseiller dans le choix des jeux proposés.

Les plus jeunes pourront aller s'amuser à la salle Exposition avec les associations Planet'Jeux et Les Francas qui mettront à disposition des jeux en bois au sol, un circuit de bille, un train, et des robots à programmer.

Dans le hall du théâtre, uniquement le samedi, c'est à votre réflexion qu'il faudra faire appel avec les échecs, les dames et le jeu de go.

Enfin, pour les amateurs de stratégie, 7 jeux abstraits seront à tester tout au long du week-end.

Deux jours de festival

Rendez-vous au théâtre des Quinconces du Mans les 20 et 21 novembre pour le festival DJAM Les Heures Ludiques : le samedi de 10h à 19h puis en soirée de 20h à 23h, le dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite.

Retrouvez le programme complet sur le site du festival.