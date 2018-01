Les 3 et 4 février, le petit village de Viviers, entre Chablis et Tonnerre, accueille la 50ème Saint-Vincent tournante du Chablisien. Un événement d'ampleur dans cette commune de 130 habitants seulement, pour lequel de nombreux bénévoles se sont mobilisés.

Viviers, France

Dans la salle des fêtes de Viviers, ils sont une quinzaine à s'activer. Le thème aujourd'hui : la confection de pots de fleurs, qui seront suspendus dans le lavoir. Mais ce n'est qu'une petite partie des décors, comme l'explique Armelle : "On a aussi fabriqué des fleurs, des raisins, des tableaux, des grandes banderoles, des personnages... Plein de choses, en somme. Tout le village va être décoré !"

17 000 fleurs pour orner le panneau d'entrée du village

Pour cette 50ème édition, ils ont vu les choses en grand. Près de 900 sapins vont orner les rues, ainsi que des dizaines de milliers de fleurs en papier crépon confectionnées par les bénévoles, comme Georges. "Rien que sur le panneau d'entrée du village, qui fait 8 mètres de large, il va y en avoir 17 000 ! C'est le panneau qui existait lors de la dernière Saint-Vincent, en 1997. On l'a entièrement nettoyé. Il va se voir de loin !" sourit ce retraité.

Tout cela, c'est le résultat d'un travail de longue haleine, avec des ateliers deux fois par semaine qui ont commencé... En novembre 2016, il y a plus d'un an. "Il paraît qu'on attend 10 à 20 000 personnes, donc il faut qu'on soit au top !" explique Georges.

Georges, Michel et Yves sont des habitués des ateliers bénévoles © Radio France - Lisa Guyenne

Des décors dans tout le village, jusque dans les jardins

Parmi les habitués, il y a Michel, 85 ans, le doyen des bénévoles. Il n'a pas manqué un seul rendez-vous depuis le début. "Ca commence à devenir fatigant", s'amuse-t-il. D'autant que, comme le veut la tradition, Michel a également décoré sa propre maison. "Avec des canetons, en fleurs de papier jaune. Parce que les habitants de Viviers sont surnommés les Cannetons." "Parce qu'à l'époque, il y avait énormément de hannetons dans la région, ils se posaient partout ! Et la dérivation du mot hanneton est devenu canneton..." croit savoir Yves, un autre habitué.

Quand ce sera fini, on sera un peu désoeuvré, s'amuse Georges

En tout cas, après plus d'un an de travail, les bénévoles n'ont qu'une hâte : découvrir le résultat de leur labeur, les 3 et 4 février prochains. Tout ce qu'ils espèrent, concluent Georges et Yves, c'est "du soleil... Et du froid, parce que comme ça, les gens seront tentés de boire un coup pour se réchauffer !" Pour cela, les visiteurs devraient être servis : 19 viticulteurs contribuent à la cuvée, ce qui totalise environ 7 000 bouteilles. Car ne l'oublions pas, le vin est tout de même le thème de cette fête qui célèbre le Saint patron des vignerons. A déguster, bien sûr, avec modération.