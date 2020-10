Dol-de-Bretagne : la fête foraine aura bien lieu, feu vert de la commission de sécurité

La fête foraine va bien pouvoir se tenir à partir de ce week-end du 17 et 18 octobre 2020 à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). La commission de sécurité a donné son feu vert alors que la foire traditionnelle de la Saint-Luc a été annulée à cause de la crise sanitaire.

La fête foraine de la Saint-Luc a bien lieu à partir de ce week-end du 17 et 18 octobre à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). alors que la foire est supprimée en raison de la crise sanitaire. La commission de sécurité réunie sous l'autorité du sous-préfet de Saint-Malo a donné son accord ce jeudi. Le masque sera obligatoire avec une jauge d'un millier de personnes. Du gel hydroalcoolique sera à disposition.

La fête foraine débute samedi à 14h place Jean-Hamelin et place du Foirail avec une quarantaine de manèges. Elle se poursuivra dimanche puis mercredi 21 octobre et le week-end du 24 et 25 octobre.