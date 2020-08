Malgré les fortes chaleurs, les piscines iséroises n'affichent pas complet avec la crise sanitaire

La situation sanitaire a empêché certains de partir en vacances cet été, ce qui laissait présager une forte affluence avec la canicule. Mais les bassins n'affichent pas complets, les limitations en nombre de personnes étant même rarement atteintes. Les piscines publiques de l'agglomération grenobloise ont pu rouvrir au début du mois de juillet en mettant en place un protocole sanitaire strict : distanciation physique, port du masque, douche et bonnet de bain obligatoires, etc. C'est le cas à Domène, dans la vallée du Grésivaudan.

Certaines personnes sont encore réticentes avec les piscines. C'est peut être à cause du protocole contraignant. Déjà que de base, une piscine c'est contraignant. - Olivier Curis, responsable du service des sports de la ville de Domène.

Au bord du bassin à Domène, on est loin des 120 personnes maximum autorisées, mais plutôt autour de la cinquantaine, espacées sur toute la plage pour respecter la distanciation. Monique, 55 ans, était inquiète à l'idée de venir. "Je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais tout le monde joue le jeu, porte le masque à l'intérieur. On est espacés et puis on n'est pas beaucoup. Je suis rassurée et je suis mieux ici qu'à la mer" dit-elle.

ECOUTEZ le reportage France Bleu Isère de Bastien Thomas au bord du bassin à Domène Copier

Zina, 38 ans, vient uniquement pour faire plaisir à son fils. Pas rassurée, elle reste dans un coin du bassin, à l'écart des autres. "J'ai un petit garçon qui a envie de se baigner, de se rafraîchir. Et puis en plus, on ne part pas en vacances cet été. S'il n'avait pas été là, jamais je ne serai venue à la piscine" explique-t-elle.

à lire aussi Fontaine : tout l'été, la piscine sera gratuite pour les habitants de la commune

Une piscine vide... qui fait le bonheur des nageurs

La crise sanitaire n'a pas que des mauvais effets. Par exemple, les nageurs qui viennent à la piscine sont tranquilles avec moins de monde. Jean-Pierre, 71 ans, l'a constaté. "Il n'y a pas de gosses qui nous sautent dessus, il y a moins de cris aussi. C'est vraiment bien et c'est plus agréable" se réjouit-il.

Laurence peut profiter de la ligne d'eau pour nager. © Radio France - Bastien Thomas

Même avis pour Laurence, 41 ans. Mais elle regrette quand même le fait "qu'il y ait moins d'ambiance, ce qui est bizarre au final". Une ambiance peut-être aussi alourdie par les contraintes, imposées par la Covid-19. Olivier Curis, le responsable du service des sports de la ville de Domène les détaille : "dans le bâtiment, le masque est obligatoire, tout est fait pour que les gens ne se croisent pas. On a supprimé le service de consigne des vêtements. La douche, savonnée, est obligatoire avant d'entrer dans l'eau. Et puis cette année, il n'y a pas de snack. C'est peut-être quelque chose qui manque aux clients" regrette-t-il.

"Et puis, il n'est plus possible de faire des journées complètes avec les nouveaux horaires. On ferme entre 13 heures et 14 heures pour tout nettoyer. C'est des petits points qui posent problème je pense" poursuit Olivier Curis.

à lire aussi Déconfinement en Isère : la piscine municipale de Sassenage accueille à nouveau du public

Un sens de circulation a été mis en place pour éviter que les gens ne se croisent dans le bâtiment. © Radio France - Bastien Thomas

Le masque est aussi obligatoire dans les cabines de déshabillage, dont une porte a été condamnée, pour éviter que les gens ne se croisent. © Radio France - Bastien Thomas

Le bonnet de bain fait son retour à cause de la crise sanitaire. Un frein pour certains. © Radio France - Bastien Thomas

La faible fréquentation des piscines entraîne une baisse des noyades

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, voulait que les piscines puissent rouvrir rapidement après le déconfinement pour proposer des cours de natation aux petits et contribuer ainsi à baisser le nombre de noyades.

Justement, selon Santé Publique France, le nombre d'accidents de baignade, mortels ou non, est en baisse de 22% en juin et juillet cette année, ce qui s'explique par la moindre fréquentation et la fermeture de certaines piscines à cause de la Covid-19.