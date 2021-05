Dominique Charlet, "le maître des horloges" du musée du Gros Horloge à Rouen

Dominique Charlet déballe la petite machine qu'il vient tout juste de restaurer, une machine à arrondir. "C'est une machine qui permet de rectifier une roue qui est légèrement faussée, qui ne tourne pas rond ou dont les dents sont déformées" explique l'horloger. La machine est rutilante, réparée, briquée, comme neuve.

La machine à arrondir servait à remettre en état la roue d'un mécanisme d'horlogerie. © Radio France - Christine Wurtz

Depuis qu'il a pris sa retraite, Dominique prête une trentaine d'objets au Musée du GrosHorloge. Des tours, des burins, un outil a polir les vis, un tout petit compas, une boite de forêts minuscules qui décoraient autrefois sa vitrine.

Parmi la trentaine d'objets prêtés par Dominique Charlet, cette montre datant du dix-neuvième siècle. © Radio France - Christine Wurtz

Des pièces récupérées parfois auprès de descendants d'horlogers qui ne savaient plus quoi en faire. La plupart des machines exposées désormais dans la petite galerie du Musée datent de la fin du dix-neuvième siècle, début vingtième siècle mais elles sont toujours en état de marche, témoins d'un artisanat qui ne souffre aucune imprécision. "C'est pour ça que ça marche encore d'ailleurs" souligne Elizabeth Labaye, en charge du patrimoine à la ville de Rouen, "c'est qu'on a eu des horlogers qui ont été tellement minutieux et tellement précis, et donc ça fait voir aux enfants combien ce travail tellement méticuleux est un travail d'artiste".

L'arrière du cadran du Gros Horloge, cadran qui n'existait pas à l'époque de la construction de l'édifice. © Radio France - Christine Wurtz

Le Musée rouvrira ses portes le 19 mai, avec une jauge réduite.

La vue sur la rue du Gros Horloge et la cathédrale depuis le Musée. © Radio France - Christine Wurtz

Ecoutez le reportage de Christine Wurtz Copier

La vue depuis le sommet du beffroi. © Radio France - Christine Wurtz

C'est l'un des monuments les plus appréciés. Il accueille 30.000 visiteurs chaque année.