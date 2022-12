Dominique Lapierre, auteur de "La cité de la joie", est mort à l'âge de 91 ans

"Ce n'est pas suffisant d'être un auteur de best-sellers, il faut se battre contre ces injustices que vous dénoncez dans vos livres", disait Dominique Lapierre. Cet écrivain à succès, également philanthrope, est décédé à l'âge de 91 ans, sur la Côte d'Azur. Sa femme l'a annoncé ce dimanche au quotidien régional Var-Matin .

Une vie au service des plus pauvres

Avec son "frère de plume" américain Larry Collins, Dominique Lapierre a vendu quelque 50 millions d'exemplaires de leurs six romans, dont "Paris brûle-t-il ?". Seul, il écrit "La cité de la joie" (1985), sur un bidonville de Calcutta, et il donne une bonne part de ses droits d'auteur aux miséreux qui l'avaient inspiré. Le roman s'est au total vendu à 12 millions d'exemplaires et fit l'objet d'un film, réalisé par Roland Joffé, en 1992. En 2005, Dominique Lapierre assurait que, grâce à ses droits d'auteur, des dons de lecteurs et les gains de conférences prononcées dans le monde entier, son action humanitaire "avait permis de guérir en 24 ans 1 million de tuberculeux, soigner 9.000 enfants lépreux, construire 540 puits d'eau potable et armer quatre bateaux hôpitaux sur le delta du Gange".

Au début des années 80, après la parution de "Cette nuit la liberté", il débarque chez Mère Teresa, à Calcutta. Il commence par lui donner 50.000 dollars en disant : "c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins". Dominique Lapierre donna par la suite plusieurs millions de dollars à des programmes de lutte contre la lèpre, le choléra ou la tuberculose, pour la construction de logements, d'écoles ou la distribution de microcrédits.

Dominique Lapierre était né le 30 juillet 1931 à Châtelaillon, dans l'ouest de la France, d'un père diplomate et d'une mère journaliste. Il était sous tutelle depuis 2014 en raison de sa santé.