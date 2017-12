Dominique Loiseau est ce lundi l'invitée de France Bleu Bourgogne

Elle est l'invitée des "petits dijonnais" ce lundi matin sur France Bleu Bourgogne de 7 heures à 9 heures. Dominique Loiseau, présidente du groupe Bernard Loiseau, gère cinq restaurants dont trois étoilés. Itinéraire d'une femme à la fois, journaliste, femme d'affaire et maîtresse de maison.

Le Spa de Loiseau des Sens à Saulieu © Radio France - Stephane Parry

C'est le dernier "bijoux" du groupe Loiseau : le SPA avec ses deux grands bassins, ses deux salles de hammam, son sauna, ses dix cabines de massages et de soins pour le corps et le visage, sans oublier son jacuzzi extérieur. Ouvert depuis le mois de juillet comme le restaurant biologique "Loiseau des Sens" situé dans le même bâtiment, ce nouvel espace a nécessité quinze mois de travaux et un investissement de six millions d'euros. Ce projet est née il y a trois ans dans l'esprit de Dominique Loiseau, la présidente du groupe Loiseau, un groupe qui compte désormais cinq restaurants. Mais qu'est-ce qui pousse Dominique Loiseau a ouvrir un nouveau restaurant et un espace détente en plein Morvan ? réponse ce lundi sur France Bleu Bourgogne.

Diplômée en biochimie

Elle a beau être née à Neuilly sur Seine, Dominique Loiseau a grandit en Alsace dans les Vosges. C'est ce qui explique à la fois sa rigueur et sa volonté à surmonter les épreuves. Originaire d'une famille modeste, Dominique Loiseau obtient un diplôme de biochimiste. Dans la foulée elle décroche son CAPES et devient professeur en sciences de l'alimentation au lycée technique hôtelier Jean Drouant à Paris. En 1985, elle rejoint le journal L'Hôtellerie comme journaliste rédactrice spécialisée dans la diététique et l'hygiène. Mine de rien, cela a son importance, puisque c'est par ce biais, lors d'une conférence que Dominique va rencontrer Bernard Loiseau. Ce dernier a un coup de foudre pour la jeune journaliste qui devient sa femme. Bernard Loiseau devra attendre 1990 pour que son épouse la rejoigne dans son restaurant à Saulieu.

La tarte Mont-Blanc à base de meringue et de crème de marron servie à Loiseau des Sens © Radio France - Stéphane Parry

Après la disparition de son mari, Dominique Loiseau reprend le flambeau ! Elle ne s'est pas posée de question : elle devait poursuivre l’œuvre de Bernard Loiseau. "C'était mon rôle, ma mission," avoue Dominique Loiseau. En février 2003, Dominique Loiseau est nommée Présidente du Groupe Bernard Loiseau. Un groupe qui compte aujourd'hui cinq restaurants, un deux étoiles à Saulieu, deux restaurants une étoile à Dijon et à Beaune, un restaurant à Paris et enfin le dernier né, un restaurant biologique à Saulieu. Et quand Dominique Loiseau n'est pas dans l'un de ses restaurants, elle jardine, sa grande passion.

Le jacuzi extérieur © Radio France - Stephane Parry

