Il est le vrai Père Noël et il est dijonnais : Donato Mastrorillo est ce lundi 25 décembre l'invité des "petits dijonnais" de France Bleu Bourgogne. Entre deux livraisons de cadeaux, le Père Noël fait une halte dans les studios entre 7 heures et 9 heures pour nous raconter sa vie de Père Noël.

Dijon, France

Même avec un emploi du temps surchargé, Donato, le Père Noël dijonnais a accepté ce lundi 25 décembre, jour de Noël, de poser ses rennes à l'entrée de France Bleu Bourgogne et de venir nous raconter sa vie de Père Noël. Voilà un quart de siècle que Donato, ancien employé de l'éducation nationale, aujourd'hui à la retraite, a troqué son appareil photo pour l'habit rouge du Père Noël. Pour le reste, il a tout du Père Noël : une vrai barbe blanche, de vrais cheveux blancs. Toute ressemblance avec un personnage réel ou imaginaire n'est pas fortuite. "Dans la rue, les gens qui m'accostent me disent tout le temps : vous êtes le vrai Père Noël ! Ça me touche énormément. Les gens sont très bienveillants avec moi," avoue Donato.

Le Père Noël bisous

Pour Donato les demandes arrivent dès le mois d'octobre : "j'ai des familles qui viennent me voir depuis vingt cinq ans. Des enfants qui aujourd'hui sont devenus des adultes et qui viennent avec leurs enfants. Pour moi, c'est magique ! Les familles parlent de moi comme le Père Noël bisous." Pour trouver Donato, il faut se rendre à Nuits-St-Georges. C'est là que le Père-Noël se rend régulièrement pour faire des photos avec les enfants. "Etre Père Noël, ce n'est pas si difficile, il faut surtout assurer les rendez-vous et avoir envie d'apporter du plaisir et de la joie aux enfants", ajoute Donato.

Le doyen des Pères Noël à Copenhague

Du haut de ses 85 ans, Donato Mastrorillo, de son vrai nom n'en est pas à ses premières prestations. Cela fait 25 ans, qu'il endosse l'habit du Père Noël. Comment ça lui est venu ? un peu par hasard. Un jour en discutant avec un collègue photographe, alors qu'il termine une carrière d'infirmier à l'éducation nationale, ce dernier lui fait remarquer sa ressemblance avec le Père Noël. C'est le début d'une vocation. C'est décidé, à la retraite Donato sera le Père Noël dijonnais.

Etre Père Noël, ça ne s'improvise pas. Depuis trois ans, Donato se rend au Congrès Mondial des Pères Noël qui se déroule à Copenhague. Pas moins de 150 pères noël venus du monde entier se retrouvent pour échanger sur noël et ses coutumes. Sans oublier, les défilés dans les rues de la capitale danoise. Pour l'anecdote, Donato est le doyen des père-noël en activité. Il est enfin père et grand-père, noël . Un habit qui décidément lui colle à la peau.

