Comment aménager l'étang de la Vallée ? Donnez votre avis !

Combreux, France

C'est la plage la plus centrale pour les Loirétains : l'étang de la Vallée, à Combreux. Ses 70 hectares d'eau sont régulièrement prisés, notamment ces derniers jours pour se rafraîchir lors de la canicule. Mais hormis la plage où la baignade est surveillée en été, et une boutique où l'on peut louer des canoës ou des paddles, le site de loisirs est peu aménagé.

80.000 euros pour des aménagements

Le département a donc décidé de rendre l'étang plus attractif, et vous demande pour cela votre avis en lançant, à partir de ce jeudi 1er août, un budget participatif. Sur la plateforme atelierdevosidees.loiret.fr, les Loirétains sont invités à donner leurs idées, jusqu'au 31 août. "Le budget pour ces aménagements ludiques est de 80 000 euros, détaille Yves Bergaud, responsable du service environnement pour le département. Cette enveloppe s'ajoute à d'autres investissements, d'environ 300 000 euros pour réaménager le parking et rénover les sanitaires. Les 80 000 euros sont un peu la cerise sur le gâteau !".

Milandre souhaite jouer au volley sur la plage, en plus de la baignade ! © Radio France - Lise Verbeke

Sur la plage de l'étang, les vacanciers ne manquent pas d'inspiration. Milandre par exemple, vient régulièrement avec sa maman, et une fois la trempette terminée, il aimerait bien "jouer au volley ou dans des jeux gonflables sur la plage". Quelques serviettes plus loin, Lucie estime qu'il faudrait en effet des jeux pour les enfants, "un toboggan ou même un mur d'escalade, car c'est dommage qu'il n'y en ait pas. Même si la plage est très agréable, parfois pour les enfants cela ne suffit pas !".

Des projets écologiques

Stéphanie Tardy, la gérante du camping, situé en face de l'étang, voit d'un bon œil ces aménagements futurs. D'autant qu'elle a repris le site il y a quatre ans "dans un état délabré" et a réussi à augmenter petit à petit sa clientèle. Le département a déjà investi 300 000 euros l'année dernière pour réhabiliter le camping. Quant aux idées d'aménagement de l'étang, la gérante propose "d'installer un parcours de santé adapté, on a pas mal de personnes âgées parmi nos clients. Ou encore un _parcours ludique pour apprendre à connaître la forêt_. Nos clients sont Loirétains ou Parisiens, et ils adorent venir profiter de la nature ici".

Une boite à idées a été installée par le département à l'accueil du camping de Stéphanie Tardy © Radio France - Lise Verbeke

Une nature qu'il faut à tout prix préserver, selon Stéphanie Tardy. Un esprit que compte bien garder le département, en choisissant des projets dans le respect de l'éco-tourisme. Par exemple, l'aire de jeux d'enfants devra être construite en matériaux durables et écologiques. Même chose si l'idée d'un ponton flottant est retenue.

Attirer les cyclo-touristes étrangers

"Ce tourisme nature où l'on prend le temps, le slow tourisme comme on dit, attire de plus en plus de touristes, c'est à la mode", explique Julien Aubras, de Tourisme Loiret. D'où l'importance selon lui d'aménager de manière ludique l'étang de la Vallée, pour attirer davantage de touristes d’Île-de-France, du nord de la France et même de l'étranger. " Notamment les cyclotouristes étrangers, précise-t-il, qui empruntent la Scandibérique, la route vélo qui relie Trondheim, en Norvège, à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Ils cherchent des visites culturelles, mais aussi des lieux de détente et de loisirs".

Calendrier du budget participatif :