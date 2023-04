Donovan à Nice ce vendredi soir : "Je voulais être un super-héros"

Donovan, un magicien qui cartonne sur les réseaux sociaux et qui a l'air franchement très sympa (en plus d'être bluffant)

Donovan a commencé dès le plus jeune âge à s'intéresser à la magie. Il voulait devenir un super-héros. Il a réussi : désormais doté de super pouvoirs il propose son spectacle, Magie entre potes. Si ses relations avec sa communauté sur Internet s'apparente à celle que des potes entretiennent, c'est pareil quand il débarque sur scène. C'est d'ailleurs le concept même de son one-man show : situé entre stand-up et magie, très interactif, ce spectacle a été créé à la manière d'une soirée entre amis. Un moment particulier où, justement, le public et Donovan deviennent amis.

On y retrouve tous les codes des soirées : chaises musicales avec le public, un petit bar sur scène où il propose de boire un coup... C'est une prestation magique assez moderne où il dégage une folle énergie.

