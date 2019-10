Dordogne : le palmarès des Trophées du tourisme 2019 dévoilé

Le palmarès des Trophées du tourisme et de l'Innovation 2019 a été dévoilé ce jeudi 24 octobre à Périgueux. Le trophée des auditeurs France Bleu a été remis à Canosphère

Périgord, France

Plusieurs sites touristiques du Périgord ont été distingués ce vendredi 24 octobre pour les Trophées du Tourisme et de l'innovation 2019. Le jury était composé de professionnels mais aussi de Périgourdins et d'auditeurs et d'internautes de France Bleu Périgord.

Les Trophées ont été remis lors d'une soirée au Centre de la Communication à Périgueux.

Le Palmarès :

Le prix spécial des auditeurs France Bleu remis à Canosphère

L'équipe de France Bleu Périgord avait sélectionné 10 sites parmi les 70 participants à ces Trophées. Vous avez voté sur notre site internet entre le 30 septembre et le 13 octobre dernier. Le gagnant du Trophée France Bleu Périgord est le site Canosphère. Cette société de location de canöe, kayaks et vélos à Cénac-et-St-Julien a été créée il y a à peine neuf mois par quatre amis d'enfance.