Dordogne : 100.000 euros de plus pour rénover le château de Nontron

Le château de Nontron est lauréat à double titre. Déjà sélectionné par la Mission Stéphane Bern pour la rénovation du patrimoine, il fait partie aussi des cinq sites français choisis par la mission mécénat du groupe Axa. L'assureur va verser 100.000 euros au château de Nontron pour l'aider dans ses travaux de restauration.

Un an et demi de travaux

Le château de Nontron a besoin de travaux car sur les quatre niveaux, deux n'ont plus d'électricité. Selon la directrice du pôle expérimental des métiers d'arts, installé dans le château depuis 2009, il faut refaire les toitures, toutes les façades et toutes les huisseries pour que le lieu soit sécurisé. Les travaux qui vont durer un an et demi débutent à la fin du mois d'octobre.

Le chantier est financé par la Communauté de communes, le département, la région, l'Etat, l'Union Européenne. Avant l'annonce d'Axa, il manquait 375.000 euros selon Sophie Rolin, une souscription a été lancée sur le site de la Fondation du Patrimoine.