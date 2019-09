Dordogne : 14 des 16 cinémas du département sont classés "art et essai"

Dordogne, France

Le centre national du cinéma publie les chiffres de fréquentation des salles obscures en 2018. On apprend beaucoup sur la typologie des salles notamment en Dordogne, leur fréquentation et sur le public.

Bonne nouvelle, les plateformes numériques et les smartphones ne tuent pas le cinéma. Loin de là. Il reste le premier loisir culturel avec plus de 200 millions d'entrées en 2018. Grâce d'abord à un maillage territorial unique au monde, la France compte le plus grand parc en Europe avec plus de 2000 cinémas, près de 6000 écrans sur le territoire. Un maillage qui permet de ne pas délaisser les zones rurales. Ainsi une salle sur deux se trouve dans une ville de moins de 10 000 habitants. Un français sur deux dispose d'une salle dans sa commune, et le plus exceptionnel c'est que la moitié de ces salles sont des salles d'art et essai.

14 des 16 cinémas de Dordogne sont des cinémas Art et Essai

Et les chiffres sont encore plus significatifs dans les départements ruraux La Nouvelle Aquitaine est la deuxième région en nombre de cinémas d'art et essai. Et la palme à la Dordogne où le parc cinématographique est presque entièrement classé art et essai avec 14 sur 16 cinémas qui sont des petites salles avec notamment le réseau cinépassion. La Dordogne qui a compté 896 000 entrées en 2018. La programmation est aussi pour beaucoup dans la fréquentation des cinémas. A noter que la Nouvelle Aquitaine a placé trois films français aux quatre premières places. Les indestructibles , devant les Tûches 3, la Ch'tite famille et le grand bain.