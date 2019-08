Dordogne : le chanteur Gauvin Sers en mini-concert promotionnel ce samedi 31 août à Bergerac

View this post on Instagram

⚠️📢⚠️N'oubliez pas⚠️📢⚠️ Ce samedi 31 août à 16h Gauvain Sers sera chez nous en showcase gratuit pour fêter nos 10 ans🎉🍾🎁🎊!!! #gauvainsers #lesoubliés #espaceculturelbergerac #10ansespaceculturelbergerac #10èmeanniversaire #universalmusicfrance #francebleupérigord #villedebergerac #perigordpourpre #dordogne #justmyperigord #showcase #seancedededicaces #leclercbergerac #francebleuperigord