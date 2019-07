Dordogne : 170 visites touristiques qui ne vous coûteront qu'un peu de curiosité

Dordogne, France

C'est un guide unique en Périgord, et apparemment jamais vu ailleurs en France : le Conseil départemental et les offices de tourisme de toute la Dordogne ont dressé une liste de 170 sites accessibles gratuitement et toute l'année en Dordogne.

Des idées pour reposer le porte-monnaie

Le dépliant a été imprimé à 100 000 exemplaires, pour être distribué dans tous les offices de tourisme et de nombreuses mairies. L'objectif n'est pas d'oublier Lascaux ou les grands châteaux dont l'entrée est payante, mais le Département veut montrer aux touristes que les vacances ne sont pas toujours chères en Périgord. Les églises, les abbayes et les paysages sont bien sûr gratuits, mais cette liste peut aussi vous emmener sur des sentiers fléchés comme au Roc Branlant à St-Estèphe ou aux tourbières de Vendoire. Plusieurs sites de baignades surveillées sont également gratuits en Périgord les plans d'eau de La Jemaye, Gurson, Rouffiac et St-Estèphe, et il y a même des musées comme le pPle d'interprétation de la préhistoire aux Eyzies, la gare Robert Doisneau à Carlux, ou encore le pôle des métiers d'arts et l'atelier de la coutellerie à Nontron.

Ce guide est agrémenté d'une carte, et sera vraisemblablement enrichi l'an prochain.