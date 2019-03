Dordogne : 200 places supplémentaires mises en vente pour les matchs de Golden League au Palio

La fédération française de handball a mis en vente 200 places supplémentaires pour les matchs de handball de l'équipe de France féminine ce samedi et ce dimanche au Palio de Boulazac en Dordogne

Boulazac, France

C'est une bonne nouvelle pour les fans de hanball. Si vous n'aviez pas encore pris vos places pour les matchs au Palio ce samedi et ce dimanche, en Golden League féminine, sachez que la fédération française de handball vient de mettre en vente 200 places supplémentaires pour les matchs du week-end.

Environ 100 places sont débloquées pour le match des bleues championnes du monde et championnes d'Europe ce samedi face au Danemark à 19h30. Cent places également pour le match du lendemain entre la France et la Norvège à 18h15.

Les billets sont valables à chaque fois pour toute la journée, autrement dit également pour le match d'ouverture de la journée. Ce sera à 16h30 entre la Norvège et la Roumanie samedi. Et à 15h entre le Danemark et la Roumanie dimanche.

Les billets sont en vente sur le site www.billetterie-ffhandball.fr/fr

Il y aura aussi ce week-end des animations à partir à l'espace Jean Jaurès à côté du Palio. Avec des stands de l'équipe de France et la possibilité de découvrir le handball. Un village du handball qui sera ouvert de mercredi à vendredi.

Enfin, vendredi 22 mars, un entraînement des Bleues sera ouvert au public sur invitation dès 17h30. Il vous sera demandé de rester silencieux pendant cet événement. Une séance de dédicaces de 45 minutes sera organisée après l'entraînement.