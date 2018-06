Saint-Cyprien, Dordogne, France

J moins 1 avant la 99 ème Félibrée. Pour la première fois, cette grande fête de l’Occitanie se déroule à Saint Cyprien dans la vallée de la Dordogne. 400 000 fleurs constituant 80 kilomètres de guirlandes ont été accrochées dans les rues.

La rue Gambetta à Saint Cyprien, fleurie pour la félibrée © Radio France - Valérie Déjean

Vingt quatre groupes seront présents , les vieux métiers seront aussi à découvrir dans les rues du village. .Mais avant d'en arriver là, il a fallu mobiliser beaucoup d'énergie et les bénévoles ont répondu à l appel. 250 à 300 personnes venues de Saint Cyprien et des communes environnantes se sont manifestées dès le mois de janvier. Eliette Donat est la présidente du comité organisateur de cette 99 ème félibrée.

Il y a une énergie incroyable

" Y a des bénévoles partout, c'est une aventure humaine extraordinaire. On est surpris parce qu'on ne pensait pas qu'on aurait autant de gens qui se manifesteraient. Y a une belle ambiance, ça se passe bien. " Eliette Donat

Des bénévoles ont réalisé en urgence, de magnifiques couronnes pour l'entrée de la rue Gambetta .Elles ont aidé à les installer mercredi matin.

Elles s'appellent toutes les deux Francine, et ont réalisé des couronnes en urgence pour la Félibrée ! © Radio France - Valérie Déjean

Christian SIX , le maire de Saint Cyprien, vit Félibrée, respire Félibrée, dort (peu) Félibrée.

" Je stresse, avec tout ce qu'il faut finir, les consignes de sécurité très compliquées, mettre en place la Taulade, le fameux repas dans les anciens bâtiments de la Seita. 700 personnes se sont déjà inscrites. C'était un rêve, quand je vois tous les gens qui se sont mobilisés, c'est formidable."

Les rues de Saint Cyprien fleuries pour la Félibrée © Radio France - Valérie Déjean

Lors de cette 99 ème félibrée, des figures emblématiques de Saint Cyprien devraient être mises en avant: le docteur Philippe BOISSEL médecin et poète occitan, Alberte Sadouillet Perrin, journaliste et romancière et Robert Vignal, peintre paysan.

La 99 ème édition de la Félibrée ce weekend à Saint Cyprien © Radio France - Valérie Déjean

La journée de vendredi sera consacrée aux enfants. La fête démarre dès 19h30 avec un bal tradi puis à 21 heures, le concert de Peiraguda ( samedi ce sera le tour des béarnais de Nadau. Avant cela, la remise officielle de la bannière du Bornat au maire de la ville se fera samedi à 18h30. Dimanche matin , Christian Six remettra les clefs de la ville au président du Bornat qui les remettra à son tour à la reine Jamila Wilson. France Bleu Périgord sera en direct de la Félibrée tout le weekend.