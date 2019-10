Dordogne : 600 séniors ont testé de nouvelles activités sportives

Le service des sports du Conseil départemental a réuni plus de 600 personnes ce jeudi, pour sa fête annuelle "Séniors faites du sport". Une journée pour convaincre des bienfaits de la pratique sportive pour la santé et pour le moral

Dordogne, France

Voilà une quinzaine d'années que le service des sports du Conseil départemental invite les clubs d'aînés ruraux ou les associations de retraités sportifs à tester toutes sortes d'activités sportives comme la randonnée, le yoga, le tir à l'arc ou au propulseur, la gym douce, la danse, la pétanque ou sophrologie. Cette fête annuelle, rebaptisée "Séniors faites du sport" a réuni jusqu'à 2.000 personnes à Trélissac, mais depuis deux ans, elle est dispersée sur cinq sites du Département : les grands étangs de la Jemaye et de Saint Estèphe, la base de loisirs de Rouffiac, le lac de Gurson et le château Campagne. Cette nouvelle formule rassemble beaucoup moins de monde, mais permet aux séniors de découvrir les associations qui proposent des activités physiques près de chez eux, ou des organismes comme Cassiopea et l'Asept.

Pratiquer une activité physique, c'est bon pour le corps et pour la tête

Au château de Campagne par exemple, les Retraités sportifs buissonnais et l'association "chacun sa gym en Périgord noir" ont pu présenter leurs activités. À Saint-Estèphe la marche nordique était encadrée par le club des randonneurs du Périgord vert et la Fédération de pêche à la mouche a proposé une initiation à Rouffiac.